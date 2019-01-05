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СКР проверит данные о захвате россиян пиратами у берегов Бенина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству проверить информацию о захвате пиратами российских моряков у берегов западноафриканской страны Бенин. Об этом сообщается на сайте СКР.

Также Бастрыкин поручил международному управлению комитета «организовать взаимодействие» с подразделениями МИДа «для скорейшего установления всех обстоятельств случившегося».

Как уточнило посольство России в Бенине, нападавшие захватили шестерых человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — россияне, уточнило дипломатическое представительство.

О нападении пиратов на контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы, на котором находились россияне, сообщил ранее Росморречфлот. По данным агентства, пираты атаковали судно в ночь на 2 января во время дрейфа в Гвинейском заливе у берегов Бенина. На борт контейнеровоза ворвались 7-9 вооруженных человек, которые начали грабеж. Через два часа они покинули судно, похитив шестерых членов экипажа, в частности капитана, старшего помощника капитана, третьего помощника капитана, боцмана, фиттер-сварщика и повара. Всего на судне были 24 члена экипажа.

В настоящее время, как уточнял Росморречфлот, MSC Mandy находится в территориальных водах соседней страны — Нигерии. Освобождением россиян занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.