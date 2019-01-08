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Hurriyet узнала о желании Турции получить военные базы США в Сирии

Анкара может обратиться к Вашингтону с просьбой передать Турции военные базы США в Сирии после того, как американские военнослужащие покинут их. Если власти США не согласятся, то Турция попросит союзника уничтожить эти базы. Предложение может быть сделано в ближайшее время, сейчас в Анкаре с официальным визитом находится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, отмечает турецкая газета Hurriyet.

По информации источников издания, турецкие власти опасаются передачи 22 американских военных баз, расположенных на сирийской территории, курдским формированиям.

Ранее сообщалось, что Болтон прибыл в Анкару для проведения переговоров с советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. О чем именно беседовали политики, не сообщалось. Запланированная по итогам переговоров пресс-конференция Болтона и Калына была отменена.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция через несколько дней начнет военную операцию на территории Сирии, к востоку от Евфрата. Турецкие военнослужащие готовы начать операцию вдоль всего участка турецко-сирийской границы в любое время, утверждал он. По словам Эрдогана, речь шла о борьбе с курдскими отрядами народной самообороны (YPG). В Турции YPG признана террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Трамп 19 декабря написал в Twitter о практически полной победе над ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). В этот же день Белый дом заявил о выводе войск США из Сирии. Решение властей США вызвало критику у американских союзников. Курды из поддерживаемых Сирийских демократических сил сочли вывод американского контингента «откровенным предательством».