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«Роскосмос» опроверг слухи о выходе из совместной с NASA лунной программы

«Роскосмос» не планирует разрывать контакты с NASA из-за отмены приглашения в США руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Роскосмоса» Владимира Устименко.

«Нет, все эти предположения о немедленном выходе из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway или отказе от других обязательств не имеют под собой основы. Мы намерены соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам, а действовать зеркально в "Роскосмосе" пока не собираются», – подчеркнул Устименко.

В начале января руководство NASA решило отложить ранее запланированный на февраль визит в США гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Глава американского космического агентства Джим Брайденстайн объяснил это позицией нескольких американских сенаторов.

Сейчас Россия и США имеют несколько совместных космических проектов – программу освоения Луны, которая включает создание окололунной станции Gateway, программу МКС и проект исследования Венеры.

Ранее для визита Рогозина в США Брайденстайн добился временного снятия санкций с него американских санкций. Руководитель NASA отмечал, что приглашая российского коллегу, он думал, что «будет хорошо, если мир увидит, что страны, имеющие разногласия по другим проблемам, могут сотрудничать в космической сфере».