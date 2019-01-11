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Политика
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В Польше задержали топ-менеджера Huawei по подозрению в шпионаже

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Польская полиция задержала в Варшаве гражданина Китая, который является топ-менеджером Huawei, сообщает телекомпания TVP. Задержанный подозревается в сборе разведданных в пользу Китая.

Вместе с ним задержан гражданин Польши, ранее работавший в службе внутренней безопасности страны. Суд арестовал их сроком на три месяца. Обоим предъявили обвинения в шпионаже. Мужчины не признали свою вину и отказались давать показания.

Сотрудники спецслужб Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska, где работал задержанный гражданин Польши, а также в здании телекоммуникационного регулятора Польши. Компания Orange Polska заявила о готовности сотрудничать с властями Польши.

Представитель Huawei заявил, что знает о задержании гражданина Китая, и подтвердил его работу в компании, уточняет CNBC. «У нас пока нет других комментариев», — добавил он.

В декабре в Канаде по запросу властей США задержали Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei. В США ей предъявили обвинения в нарушении режима санкций в отношении Ирана. Позднее Ваньчжоу отпустили из-по стражи под залог в $7,5 млн.

Политика
Новости

Ходорковский обвинил СКР в невнимательности к расследованию убийства журналистов в ЦАР

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) не изучил внимательно независимое расследование убийства журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике (ЦАР), подготовленное центром «Досье» Михаила Ходорковского. Об этом российский бизнесмен написан на своей странице в Facebook.

«Следственный комитет даже вчерашние публикации изучить не смог, ограничившись чтением заголовков. Иначе бы выражения «голословные утверждения» и «обвинения непричастных» не прозвучали бы», – написал Ходорковский. По его словам, «Досье» удалось доказать некоторые детали произошедшего. К примеру, что водитель журналистов был связан с местными жандармами и что россиян не просто убили «при сопротивлении грабежу», а как свидетелей.

Ходорковский отмечает, что считает убийство журналистов следствием попытки бизнесмена Евгения Пригожина узнать, чем располагает группа и Джемаль по вопросу нелегальной торговли оружием и нелегальной подготовки и использования российских наемников. При это Ходорковский пишет, что не знает, было ли оно спланированным. «Теперь наша задача добиваться ответов на поставленные в расследовании вопросы от официального следствия», – отмечает он. Ходорковский также обратил внимание, что Центр управления расследованиями, который упоминает СКР, не существует уже несколько месяцев.

Ранее в пятницу СКР ответил на независимое расследование убийства россиян в ЦАР, подготовленное центром «Досье» Ходорковского. В частности, комитет считает, что водитель журналистов не был связан с местной жандармерией. Центр управления расследованиями (ЦУР) предложил журналистам снять документальный фильм в опасной стране за $20 000, при этом какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли по туристическим визам и не проходили аккредитацию, отмечает СКР: «Интернет-проект «Центр управления расследованиями» явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных».

В конце июля в ЦАР погибли трое россиян: Радченко, Расторгуев и Джемаль. Они готовили документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнера» по заказу Центра управления расследованиями. Причины их убийства до сих пор неизвестны. Ходорковский принял решение закрыть центр через месяц после произошедшего в ЦАР.

Пригожин – владелец группы «Конкорд». Различные СМИ его неоднократно связывали с частной военной компанией «Вагнера» (например, «Фонтанка»). Бизнесмен это отрицал. Связанные с Пригожиным структуры предлагают услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.

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Политика
Новости

«Росбалт» сообщил о похищении в Москве фигуранта дела об убийстве Вороненкова

Ведомости
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В Москве похитили фигуранта дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Юрия Василенко, которого называют украинским криминальным авторитетом. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Василенко проживал в Москве нелегально − по паспорту на фамилию Антоненко − и вел практически подпольный образ жизни. Он арендовал большую квартиру в районе метро «Алексеевская», из которой ходил в ресторан «Базилик», где у него был «своеобразный офис» и где он проводил встречи, рассказал собеседник издания.

Как рассказали источники «Росбалта», несколько раз его настойчиво вызывал на беседу «крупный представитель российской мафии», но Василенко боялся ехать. 10 января, по данным издания, в «Базилик» пришла группа мужчин, которая потребовала от Василенко проехать с ними. На улице тот неожиданно оттолкнул злоумышленников и попытался убежать, те открыли стрельбу. Василенко получил ранения, группа мужчин бросила его в багажник и скрылась.

Шансы, что Василенко жив, невелики, подчеркнул источник «Росбалта».

По данным издания, было возбуждено уголовное дело. В его рамках прошли обыски, в том числе в квартире, которую арендовал Василенко. В ней, по словам источника «Росбалта», обнаружили «целый арсенал оружия», в том числе снайперские винтовки и взрывчатые вещества.

Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в Киеве в марте 2017 г. В октябре того же года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком был Юрий Тюрин (его называют авторитетным бизнесменом), состоявший ранее в гражданском браке с Марией Максаковой, женой Вороненкова, а одним из соучастников − Василенко. Источники «Коммерсанта» в Генпрокуратуре Украины говорили, что следствие называет Василенко руководителем группы киллеров. Тюрин отвергал причастность к убийству.

Политика
Новости

Макрон отказался от поездки в Давос

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Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) , который пройдет 22-25 января в швейцарском Давосе. Об этом сегодня сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Елисейского дворца. Отказ от поездки связан с очень плотным рабочим графиком Макрона, включая дебаты по проблеме «желтых жилетов», выступающих против реформы соцзащиты. 21 января Макрон проведет собственную встречу с представителями бизнеса под названием «Выбери Францию», пояснили в администрации президента страны.

Накануне об отказе от поездки в Давос объявил президент США Дональд Трамп. Он связал это с конфликтом с нижней палатой конгресса по поводу приостановки работы правительства США (шатдаун). Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета с расходной статьей в $5,7 млрд на строительство стены на южной границе США.

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Политика
Новости

В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214

Ведомости
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Пассажирский самолет Ту-214, летевший из Ульяновска в Москву, вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту «Ульяновск-Восточный». На борту не было пассажиров − только четыре члена экипажа.

Никто не пострадал, отметил собеседник агентства.

Пресс-служба предприятия «Авиастар-СП», подразделением которого является аэропорт «Ульяновск-Восточный», подтвердила ТАСС данные об аварийной посадке самолета Ту-214. «Других подробностей у меня нет», − добавил собеседник агентства на предприятии.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона пишет, что аварийную посадку совершил самолет Ту-204. По его словам, на борту было шесть человек.

Аэропорт, который позже стал аэропортом «Ульяновск-Восточный», был создан как летно-испытательная станция в 1980 г. С 2008 г. является обособленным структурным подразделением «Авиастар-СП». «Авиастар-СП» − авиастроительный завод в Ульяновске, который входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Технологии
Новости

WSJ сообщила о планах Apple выпустить три новых модели iPhone в 2019 году

Ведомости
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Apple планирует представить три новые модели iPhone этой осенью, в том числе преемника XR, несмотря на слабые продажи своих последних смартфонов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Флагманский iPhone, по данным газеты, будет оснащен тройной основной камерой. Преемник бюджетного iPhone XR вместо одной основной камеры получит две.

Компания также может полностью отказаться от жидкокристаллических дисплеев к 2020 г., перейдя к линейке OLED в конце следующего года (LCD-экран менее совершенная технология, чем OLED). Разработка моделей iPhone, которые будут представлены в 2019 г., уже практически завершена, смартфоны 2020 г. − на стадии концепции, пишет WSJ.

Ранее Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Apple в I квартале 2019 г. сократит производство моделей iPhone, представленных осенью 2018 г., на 10%. Один из источников издания говорил, что в декабре 2018 г. Apple во второй раз за два месяца попросила производителей снизить выпуск новых iPhone − XS Max, XS и XR. «Для каждого поставщика производство снижается по-разному, и зависит это от ассортимента продукции, который они поставляют», − уточнил он.

В начале января Apple впервые за 16 лет снизила свой прогноз по выручке − с $89−93 млрд до $84 млрд. После этого цена ее акций упала более чем на 9%. В целом за три месяца акции корпорации подешевели на треть. Компания связала происходящее с замедлением продаж iPhone на фоне экономического спада в Китае и «растущим торговым напряжением» в отношениях Пекина и Вашингтона. 11 января Reuters сообщил, что несколько китайских ритейлеров электроники, в том числе принадлежащие Alibaba − Suning и JD.com − снизили цены на iPhone. Скидка в $118 на iPhone XR с памятью 64 Гб может свидетельствовать о том, что слабые продажи смартфонов в Китае ожидают Apple не только в новогодние праздники, но и в текущем квартале в целом, отмечает агентство.

Что Apple показала на последней презентации в этом году

Политика
Новости

СКР ответил на независимое расследование убийства журналистов в ЦАР

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) прокомментировал независимое расследование убийства журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике (ЦАР), подготовленное центром «Досье» Михаила Ходорковского. Интернет-проект явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных, говорится в сообщении.

СКР опровергает данные центра «Досье» о том, что водитель журналистов был связан с местной жандармерией. Центр управления расследованиями (ЦУР) предложил журналистам снять документальный фильм в ЦАР за $20 000, при этом какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в страну по туристическим визам и не проходили аккредитацию, отмечает СКР. По его данным, сотрудники ЦУР по собственной инициативе обратились к Кириллу Романовскому, который дал им номер фиксера по имени Мартин, но журналисты с ним не успели встретиться.

Недалеко от деревни Кпаку на российских журналистов напала группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски, пишет СКР. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру, а после отказа и сопротивления россиян расстреляли, говорится в сообщении. СКР отмечает, что расследование уголовного дела продолжается.

В четверг «Новая газета» и «Дождь» опубликовали материалы о результатах независимого расследования убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР, которое провело «Досье». Из него следует, что водитель россиян являлся бывшим сотрудником жандармерии и был постоянно на связи с жандармом по имени Эммануэль Котофио. Он, как утверждает «Досье», был в непосредственной близости от россиян и находился на месте убийства, пишет «Новая газета».

Расследование проекта подготовлено его стрингерами, но кем именно − не разглашается. Они взяли интервью у местных жителей и военнослужащих, а также использовали документы, получение которых не разглашается в целях безопасности источников, отмечает «Новая газета».

В конце июля в ЦАР погибли трое россиян: Радченко, Расторгуев и Джемаль. Они готовили документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнера» по заказу ЦУР Ходорковского. Причины их убийства до сих пор неизвестны.

«Досье» – это некоммерческий проект Михаила Ходорковского. Его цель − содействовать формированию правового государства и гражданского общества в России, говорится на сайте организации. Ранее «Досье» подготовило совместное с The Guardian расследование о бывшем руководителе администрации президента России в 1999–2003 гг. Александре Волошине.

Технологии
Новости

Netflix купила права на российский сериал за рекордную для России сумму

Ведомости
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Американская стриминговая платформа Netflix купила права на показ сериала «Лучше, чем люди» у онлайн-видеосервиса Start, принадлежащего продюсерам Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа», сообщает газета «Коммерсантъ».

Сумму сделки стороны не раскрывают, но, по словам одного из источников издания, она могла достичь рекордного для России $1 млн. В Netflix не ответили на запрос издания. Сериал первым среди российских телепроектов выйдет на платформе под брендом Netflix Original с локальным дубляжом (ранее российские сериалы, приобретенные Netflix, как правило, показывались с субтитрами).

«Лучше, чем люди» − фантастический драматический сериал, повествующий о недалеком будущем, где роботы-андроиды стали частью общества. В проекте 16 серий, он уже вышел на онлайн-платформе Start и в онлайн-кинотеатре «Первого канала», а позже будет показан в телеэфире. Один из источников издания рассказал, что бюджет одной серии составил около 20 млн руб., то есть весь проект обошелся примерно в 320 млн руб.

Ранее российские телепроекты не раз продавались на Netflix. Американская платформа покупала права на сериалы «Троцкий», «Метод» и «Мажор» у продюсерской компании «Среда» Александра Цекало, анимацию для компании ЦТВ, мультсериал «Маша и Медведь» и другие проекты. В сентябре Netflix купил 12-серийное «Хождение по мукам» у НТВ. Сделка оценивалась в $500 000 и считалась на тот момент крупнейшей среди российских продаж на Netflix.

Бизнес
Новости

На предприятии «Русагро» обнаружен вирус ящура

Ведомости
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На одном из свинокомплексов «Русагро» в Приморском крае выявлен случай заражения вирусом ящура. Об этом говорится в сообщении компании.

«Русагро» отмечает, что свинокомплекс был не полностью заселен. Компания уничтожит 481 животное и проведет карантин. «Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. Потери для компании незначительны», – говорится в сообщении «Русагро».

«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Он принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадиму Мошковичу, который занимает 50-е место в российском списке Forbes c состоянием $2 млрд. «Русагро» – третий по величине российский производитель свинины по итогам 2017 г.

Ранее стало известно о подозрениях на птичий грипп в одном из крупнейших производителей индейки в России – «Евродоне». На предприятии компании обнаружили гибель птицы, причины пока не установлены. Есть подозрение на вспышку птичьего гриппа, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих о ситуации на «Евродоне» от его сотрудников.

Финансы
Новости

Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ

Ведомости
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Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка. На начало 2018 г. «ФК Открытие» принадлежало 14,78% голосующих акций госбанка.

В мае он передал 5,99% акций Бинбанку: это нужно было для управления показателями достаточности капитала, объяснял тогда «ФК Открытие» (цитата по «Прайму»).

Пакет акций ВТБ вернулся в «ФК Открытие». Это произошло из-за объединения санируемых банков 1 января 2019 г., напомнил представитель «ФК Открытие».

Что делать с этой долей в ВТБ, «ФК Открытие» пока не решил, говорил предправления банка Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям»: «Пока держим бумаги и хотим получать дивиденды».

ЦБ забрал Бинбанк на санацию в 2017 г. С 1 января 2019 г. «ФК Открытие» присоединил Бинбанк. Капитал объединенного банка составил порядка 315 млрд руб., рассказывал предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов телеканалу «Россия 24». Размер активов он не уточнил.

Бизнес
Новости

Стоимость нефти марки Brent превысила $62 за баррель

Ведомости
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря 2018 г., свидетельствуют данные биржи.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:40 мск составила $62,19 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал до $53,01 за баррель.

Цены на нефть растут десятую сессию подряд.

С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI – на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 г.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Финансы
Новости

Цена акций UC Rusal и En+ выросла более чем на 5% после заявлений минфина США

Ведомости
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Цена бумаг UC Rusal и En+ на открытии торгов Московской биржи выросла более чем на 5% после заявления руководителя минфина США Стивена Мнучина, который подтвердил планы вывести эти компании из-под действия американских санкций. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 10:06 мск рост расписок En+ составил 5,4% до 448,1 руб. за бумагу, а акций UC Rusal – 4,2% до 31,37 руб. за бумагу. При этом максимальная динамика по распискам En+ составляла 9,4%, а по акциям UC Rusal – 7,7%.

Власти США 6 апреля 2018 г. объявили о введении санкций в отношении российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В санкционном списке оказался бизнесмен Олег Дерипаска и связанные с ним компании, в том числе UC Rusal, «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Включение в санкционный список означает для его фигурантов заморозку активов в США и запрет для американских граждан на работу с этими компаниями.

В декабре минфин США сообщил, что уведомил конгресс о планах в течение 30 дней снять санкции с трех компаний Дерипаски: En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», поскольку бизнесмен согласился снизить контроль в En+ (с приблизительно 70% до 44,95%). Голосовать при этом он сможет только 35% акций. 10 января министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что Белый дом по-прежнему планирует вывести Rusal, En+ и «Евросибэнерго» из-под санкций, поскольку они выполнили все антисанкционные требования. Тем не менее он пригрозил компаниям новыми санкциями, если они после снятия ограничений станут нарушать обязательства перед американским минфином.

Кто попал под новые санкции США

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