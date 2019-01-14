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Лавров предложил ввести безвизовый режим для жителей Сахалина и Хоккайдо

Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо, сообщил руководитель российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно. Слова Лаврова приводит «Интерфакс».

«Россия за последние годы предложила много инициатив, которые направлены либо на либерализацию режима передвижения для целого ряда категорий граждан — бизнесмены, туристы, участники спортивных и культурных обменов. И вплоть, вообще, до введения безвизового режима. Это наша глобальная цель», — заявил российский министр. Он отметил, что Москва не видит препятствий для этого.

Ранее Россия неоднократно предлагала Японии установить безвизовый режим между странами. Посол России в Японии Михаил Галузин говорил, что стороны могут рассмотреть формат безвизового въезда на 72 часа при наличии действующих транспортных документов, билетов для дальнейшего следования за пределы страны. Либо введение безвизового режима на 30 или 60 дней.

В июне 2018 г. заместитель руководителя МИД России Игорь Моргулов говорил, что предложение о безвизовом режиме в силе. «К великому сожалению, официальная позиция японского МИДа состоит в том, что пока такие переговоры преждевременны», — отмечал он. Моргулов пояснял, что Япония — одна из немногих стран, с которой у российской стороны нет упрощенного визового режима в Восточноазиатском регионе. «Даже для владельцев служебных и дипломатических паспортов по-прежнему мы находимся в режиме получения виз, что сегодня уже крайне редко», — пояснял чиновник.

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