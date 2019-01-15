Авен назвал непродуктивными вложения в церковь по сравнению с образованием
Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен непродуктивными большие вложения в церковь по сравнению с инвестициями в образование. Сам он привлекает в образование «миллионы долларов», отметил банкир.
«Те цифры, что нам показали здесь — они плохие. То, что люди вкладывают в церковь, извиняюсь, конечно, я человек невоцерковленный... то, что вкладывают в церковь значительно больше, чем в образование — вообще говоря, это не очень продуктивно... Но в хоккей точно вкладывают больше, чем в образование», — сказал Авен во время делового завтрака Forbes на Гайдаровском форуме.
«Я занимаюсь фандрайзингом для РЭШ. Российская экономическая школа — лучшее с большим отрывом экономическое образование в стране, единственное, которое выдерживает сопоставление с западными вузами в полной мере. Единственное. Оттуда люди уезжают в Гарвард и Принстон каждый год учиться там потом. Вот мы ходим с протянутой рукой, мало того что сами собираем деньги, но пытаемся собрать деньги с частных лиц. Давать деньги никто не хочет», — рассказал Авен.
По его словам, удалось собрать эндаумент-фонд объемом лишь $30 млн. «Но это $30 млн на экономическое образование здесь и $30 млрд — эндаумент Гарварда... Конечно, трудно конкурировать», — отметил банкир.
Он отметил, что инвестиции в образование обычно не связаны с желанием получить возврат этих инвестиций. «Никто не будет вкладывать деньги, чтобы заработать деньги... мы найдем, на чем заработать деньги без образования», — заметил бизнесмен. «Единственный стимул вкладывать в образование — это моральный долг, отношение к стране и своим собственным учителям. Вот я вкладываю деньги в Российскую экономическую школу, потому что я всем, что я знаю, я обязан академику Шаталину, академику Петракову и тем, кто меня учил», — сказал Авен.
Храмы, мечети и синагоги, построенные на деньги российских бизнесменов
Вложил деньги в строительство Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде (на фото)
Принимал участие в строительстве церкви Смоленской иконы Божией Матери (на фото), храма Великого князя Александра Невского в Кировском районе Ленобласти и храма Сретения Господня в Орловской области. Миллер входит в попечительский совет Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы. Помимо него в совет фонда входят Герман Греф, Владимир Якунин, Владимир Потанин
Принимал участие в строительстве храмового комплекса Новомучеников и исповедников церкви Русской в Норильске, храме великомученицы Варвары в Норильске и храме Святого Благоверного князя Александра Невского при МГИМО (на фото)
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко принимал участие в восстановлении Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, строительстве Свято-Владимирского скита (на фото) и воссоздании Смоленского скита. В 2014 г. производитель воды «Акваника», который входит в Volga Group, заключил контракт с РПЦ на использование ее товарного знака «Муромский источник», писал РБК. Представитель финансово-хозяйственного управления РПЦ уточнял изданию, что проект был запущен специально для финансирования программы строительства и реконструкции церквей «200 храмов»
Принимал участие в восстановлении московского храма Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором (на фото), а также православного храма в таллинском районе Ласнамяэ
Помогал в восстановлении храма равноапостольного князя Владимира Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Московского епархиального дома (на фото)
Участвовали в восстановлении Троице-Сергиевой лавры, Валаамского монастыря, помогали Псково-Печерскому монастырю, сообщал «Царьград». По данным Forbes, они помогли восстановить храм Живоначальной Троицы в Серебренниках (на фото), который посещают больше 10 лет. Реставрация обошлась примерно в $300 000. По словам Алексея Ананьева, в реконструкцию вложились не только братья, «все прихожане участвовали»
Участвовал в восстановлении колонны Воинской Славы в Свято-Троицком Измайловском соборе. По данным Forbes, Лисин оказывал финансовую помощь храму Христа Спасителя в Москве (на фото), Благовещенскому кафедральному собору в Воронеже, мужскому и женскому Задонским монастырям в Липецкой области. Как говорится на сайте НЛМК, компания «на протяжении многих лет оказывает всестороннюю помощь Русской православной церкви и активно участвует в воссоздании и реставрации церковных храмов и памятников культуры»
Инвестировал в реконструкцию соборной мечети в Москве (на фото), писал РБК. Ее реконструкцию оценивали в $170–200 млн. Выступая на церемонии открытия, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин отмечал, что основной вклад в строительство внес Керимов. Его имя было увековечено на мемориальной табличке на стене мечети
Был одним из инвесторов реконструкции соборной мечети в Москве, отмечал РБК. Также он принимал участие в строительстве Свято-Михайловского собора, Спасо-Вознесенского кафедрального собора в Ульяновске (на фото) и храма Покрова Пресвятой Богородицы в ХМАО
Учрежденный Петром и Еленой Авен благотворительный фонд «Поколение» восстановил Яунпиебалгскую церковь Святого Фомы в Латвии (на фото)
Основанный бизнесменом благотворительный фонд «Вольное дело» построил несколько храмов в рамках совместного проекта «Золотое кольцо Усть-Лабинска». В частности, на личные средства Дерипаски построен Свято-Владимирский храм в Усть-Лабинске (на фото)
Абрамович – один из крупнейших спонсоров Московского еврейского общинного центра и синагоги Бейс Менахем в Москве (на фото)
При поддержке «Транснефти» было построено, реконструировано и восстановлено много православных храмов, в частности храм Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» и Патриарший Успенский собор Московского Кремля (на фото)
Вложил деньги в строительство храма мученицы Татианы в Когалыме (на фото)
Малофеев помогал в строительстве храма Святителя Спиридона Тримифунтского Свято-Преображенского подворья Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы (на фото). Фонд Святителя Василия Великого, председателем попечительского совета которого является Малофеев, помогает Русской православной церкви и реализует более 30 программ в российских регионах
Пожертвовал сотни миллионов рублей на строительство Белой мечети в Болгаре (на фото), сообщал РБК. По данным «Коммерсанта», благодаря поддержке Усманова была отреставрирована Читинская соборная мечеть, а также построена читинская медресе «Забайкалье». Мэр Казани рассказывал РБК, что Усманов внес свой вклад и в возрождение православного Крестовоздвиженского храма
Инвестировал в реконструкцию Малого собора Донского монастыря (на фото). Учрежденный Вексельбергом культурно-исторический фонд «Связь времен» в 2004 г. взял на себя все расходы по возвращению Свято-Данилову монастырю Даниловских колоколов из Гарвардского университета (США)
АФК «Система» инвестировала в строительство храма Священномученника Ермогена, патриаршего подворья в Крылатском (на фото)
Участвовал в строительстве храма и монастыря в честь Царственных Страстотерпцев в Свердловской области (на фото), Свято-Троицкого храма в Шадринском районе и храма Святой Екатерины в Екатеринбурге