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Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы во время выборов

Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы во время выборов в той или иной стране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании. Таким образом, социальная сеть стремится ограничить возможность иностранного вмешательства в избирательный процесс.

Начиная со среды, 16 января, в Нигерии лишь рекламодатели, расположенные в стране, смогут покупать предвыборную рекламу. В этой стране 16 февраля пройдут президентские выборы. Такие правила Facebook уже вводил в мае прошлого года во время проведения референдума в Ирландии, напомнила агентству директор по глобальной политике и связям с общественностью Facebook Кэти Харбат.

Всего в ближайшие несколько месяцев новые правила затронут Индию, Нигерию и страны Европейского союза. Компания ужесточит также правила размещения политической рекламы на Украине, где 31 марта пройдут выборы президента.

В 2018 г. под давлением госорганов по всему миру Facebook выступил с различными инициативами по усилению контроля над политической рекламой. На такие шаги компанию толкнули, в частности, заявления американских властей о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г., в том числе с использованием рекламы на Facebook. Соцсеть признала, что покупка рекламы на Facebook может расширить ее охват, но некоторые из публикаций, по ее мнению, могут нарушать правила проведения выборов и политику компании.

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