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Суд постановил списать с жителей Чечни долги за газ на 9 млрд рублей

Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» (местное отделение «Газпрома») списать с жителей города задолженность за природный газ, которая превышает 9 млрд руб. Об этом сообщает местная прокуратура, выступавшая по делу в качестве истца. На момент написания материала в картотеке суда не было информации об этом решении.

Прокуратура отмечает, что задолженность населения за газ была «нереальной к взысканию». Она не была списана в результате незаконного бездействия компании, отмечает надзорное ведомство. Действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения, говорится в сообщении прокуратуры. Как уточняет ведомство, именно это и послужило основанием для иска в суд.

Осенью мэр Грозного Ибрагим Закриев уволил префектов всех районов Грозного (Ленинского, Старопромысловского, Октябрьского и Заводского) – Шамиля Очарова, Зелимхана Истамулова, Русланбека Исмаилова и Хасана Камаева. Причиной увольнения стал формальный подход к решению проблемы погашения задолженности за газ и электричество, объяснял глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. «В Грозном достаточно остро стоит вопрос погашения задолженности за газ и электричество отдельной категорией граждан», — отмечал Кадыров. По его словам, самый простой путь – отключить таких потребителей от сетей, но это не принесет эффекта, если у них нет средств для оплаты за энергоносители. В таком случае в бюджете предусмотрены субсидии, добавлял он.

«Газпром межрегионгаз Грозный» ежемесячно направляет в суд иски о взыскании задолженности с жителей города, а также напоминает жителям о необходимости погашения задолженности, свидетельствует информация на сайте компании. Последний раз она отчитывалась в мае 2018 г. Только в этом месяце «Газпром межрегионгаз Грозный» направила 2528 уведомлений о необходимости погашения задолженности за газ на общую сумму 195 млн руб.

10 цитат Рамзана Кадырова