Суд по иску «ВЭБ.РФ» ввел наблюдение на заводе микроэлектроники «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление «ВЭБ.РФ» о банкротстве производителя микросхем «Ангстрем-Т», сообщает «Интерфакс». Суд ввел процедуру наблюдения в отношении должника, временным управляющим стал Юрий Хлобыстов.
Суд также включил в реестр кредиторов долг перед госкорпорацией в 14,3 млрд руб. Изначально он составлял 15,5 млрд руб., но был уменьшен в связи с изменением курса валют, пояснил представитель «ВЭБ.РФ». Он поддержал требование о банкротстве завода и сообщил о перечислении на депозит 250 000 руб. для финансирования этой процедуры. Рассмотрение дела по существу пройдет 15 октября.
В 2008 г. ВЭБ (теперь «ВЭБ.РФ») выдал заводу кредит на сумму 815 млн евро. Предприятие планировало использовать эти средства на покупку оборудования AMD и строительство завода по производству микросхем. Представитель госкорпорации уточнил, что «ВЭБ.РФ» предоставил предприятию всю сумму кредита, а завод в назначенный срок, 1 августа 2018 г., не внес первый платеж в 195 млн евро. И тогда 9 января «ВЭБ.РФ» подал в арбитражный суд заявление о признании завода банкротом.
В январе госкорпорация также получила 100% голосующих акций завода – весь его капитал. Ранее 100% акций «Ангстрем-Т» были у «ВЭБ.РФ» в залоге, отмечал представитель завода. Председателем совета директоров завода является бывший министр связи Леонид Рейман.