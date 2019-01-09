Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: «ВЭБ.РФ» получил «Ангстрем-Т»

«Ангстрем-Т» перешел под контроль «ВЭБ.РФ»

Бывший министр связи Леонид Рейман останется членом совета директоров завода
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«ВЭБ.РФ» получил 100% голосующих акций зеленоградского завода микроэлектроники «Ангстрем-Т», следует из раскрытия госкорпорации. «ВЭБ.РФ» стал обладателем всего капитала завода, подтвердили «Ведомостям» представители госкорпорации и «Ангстрем-Т».

На вопросы о финансовых параметрах сделки представители сторон не ответили. Ранее 100% акций «Ангстрем-Т» были у «ВЭБ.РФ» в залоге, отметил представитель завода.

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