«Интерфакс» сообщил об ажиотажном спросе на доллары в обменниках Казахстана
В обменных пунктах Казахстана наблюдается ажиотажный спрос на доллары после заявления об отставке президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, некоторые обменные пункты прекратили продажу американской валюты.
«Часа два назад все доллары закончились. Как только сообщили [об уходе Назарбаева], сразу начался ажиотаж, все скупили», – цитирует «Интерфакс» один из обменных пунктов ТОО «Валюта KZ».
Из-за ажиотажного спроса валюта начала дорожать по отношению к местной валюте в некоторых обменных пунктах Казахстана, следует из данных, которые приводит «Интерфакс»: к 21.30 по местному времени (18.30 мск) доллар можно было купить за 378,5 тенге, а через полчаса цена доходила до 385 тенге. Официальный курс на 19 марта составляет 375,9 тенге за доллар.
Назарбаев объявил о своей отставке 19 марта в телеобращении к жителям республики: «Я как президент Казахстана принял решение о прекращении собственных полномочий. Безусловно, это непростое решение. В этом году 30 лет, как я занимаю самый высокий пост в нашей стране». Исполнять обязанности главы государства будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев отметил, что останется во главе Совета безопасности Казахстана и партии «Нур Отан», а также останется членом Конституционного совета.
Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева
Назарбаев родился 6 июля 1940 г. в казахском селе Чемолган. В 1958 г. по комсомольской путевке был направлен на строительство Карагандинского металлургического завода, где работал чугунщиком, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком и старшим газовщиком доменного цеха.
Партийная карьера Назарбаева началась в 1960-x гг. На фото – Назарбаев в 1981 г. уже в должности секретаря Центрального комитета компартии Казахстана
На снимке: председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин (справа) и Назарбаев во время пресс-конференции, 1991 г.