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Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.

Всего в странах бывшего СССР в результате авиакатастроф в прошлом году погибли 164 человека, из них 128 – в России. В 2017 г. число жертв авиакатастроф в странах бывшего СССР и России составляло 74 и 51 человек соответственно.

МАК сообщает о 58 авиационных происшествиях за прошлый год: одном в Белоруссии, шести в Казахстане, одном в Молдавии (12 погибших), восьми на Украине (24 погибших) и 42 в России (128 погибших). Количество авиакатастроф снизилось до 25 по сравнению с 32 крушениями в 2017 г., но число погибших выросло более чем в два раза, отмечает МАК.

В 2018 г. показатели аварийности в коммерческой гражданской авиации в странах бывшего СССР остались практически на уровне 2016 и 2017 гг. и оказались существенно хуже показателей 2014 и 2015 гг., а по катастрофам – остались на уровне 2017 г. и оказались намного хуже, чем в 2014–2016 гг., следует из доклада. По предварительной оценке ведомства, причиной 75% авиационных происшествий в прошлом году стал человеческий фактор.