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Bloomberg: у Кремля пока нет согласованного сценария передачи власти после ухода Путина

Администрация президента России Владимира Путина изучает различные варианты, которые позволят главе государства остаться у власти как можно дольше, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю. На данный момент согласованного сценария передачи власти после ухода Путина у Кремля нет, отметили источники.

Одним из возможных вариантов является принуждение соседней Белоруссии к объединению с Россией для того, чтобы Путин смог возглавить новое государство в обход конституционных ограничений по срокам, рассказали источники.

Политический консультант, экс-сотрудник администрации президента Андрей Колядин рассказал Bloomberg, что в Кремле также «активно обсуждали» сценарий, схожий со сменой власти в Казахстане. «Однако, в отличие от своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева, никто не верит, что Путин сможет осуществить передачу власти, не инициировав дестабилизирующую борьбу между конкурирующими силами Кремля, которые в настоящее время контролируются им. Политические и личные риски для Путина высоки», – отмечает агентство.

Путин в четвертый раз выиграл выборы президента в 2018 г., получив рекордное число голосов – 77%. «С момента первого избрания в 2000 г. он уничтожил политическую оппозицию и централизованную власть, заняв доминирующую позицию», – пишет Bloomberg. Многим россиянам трудно назвать потенциальных преемников Путина, даже несмотря на то, что в последнее время его популярность снизилась, отмечает агентство.

Срок президентских полномочий Путина истекает в 2024 г. До сих пор он не называл никого своим преемником. При этом глава государства неоднократно заявлял, что не будет менять Конституцию России для того, чтобы иметь возможность вновь переизбраться. В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал пересмотреть нормы действующей Конституции для расширения полномочий парламента и устранения дисбаланса ветвей власти.