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Песков ответил на публикацию Bloomberg о сценариях для Путина после 2024 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «вольными упражнениями» публикацию Bloomberg о том, что Кремль изучает различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти после окончания полномочий в 2024 г.

«Это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», – сказал он.

«В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневная, нацеленная на реализацию майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Bloomberg со ссылкой на три источника написал, что администрация президента изучает различные варианты, которые позволят главе государства остаться у власти как можно дольше. Один из вариантов – принуждение соседней Белоруссии к объединению с Россией для того, чтобы Путин смог возглавить новое государство в обход конституционных ограничений по срокам, сообщили собеседники агентства. Также обсуждался сценарий, схожий со сменой власти в Казахстане, рассказал политический консультант, экс-сотрудник администрации президента Андрей Колядин.