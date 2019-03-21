Песков назвал критерии отбора Кремлем новых губернаторов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критерии, согласно которым Кремль отбирает новых врио губернаторов. По его словам, все назначенные президентом Владимиром Путиным врио губернаторов были «в обойме» президентского резерва. «Дополнительным критерием является опыт работы, в том числе и руководящей, в федеральных органах власти или в региональных органах власти. В данном случае все назначенные исполняющими обязанности руководителей регионов этим критериям соответствуют», — отметил представитель Кремля.
Связь назначенца с регионом «не играет решающей роли», сказал Песков. «Если посмотрите, у Андрея Чибиса (врио губернатора Мурманской области) нет прямой связи с Мурманской областью, но в то же время трудно переоценить его опыт как заместителя министра строительства и ЖКХ. Этот опыт имеет критическое значение для любого региона», — пояснил Песков. Однако в случае с назначенным накануне врио губернатора Калмыкии Бату Хасиковым связь с регионом очень важна, добавил представитель Кремля. «Поэтому это важно, но это не единственный критерий, который принимается во внимание», — заключил он.
«Ведомости» 17 марта со ссылкой на источники сообщили о новой серии губернаторских отставок на этой неделе. Информация источников об уходе от трех до шести руководителей регионов подтвердилась: свои полномочия сложили Марина Ковтун (Мурманская область), Юрий Берг (Оренбургская область), Алексей Орлов (Калмыкия), Борис Дубровский (Челябинская область), Александр Бердников (Республика Алтай). Им на смену пришли замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, предправления энергетической компании «Т плюс» Денис Паслер, кикбоксер Бату Хасиков, замминистра энергетики Алексей Текслер, руководитель «Глонасса» Олег Хорохордин соответственно.