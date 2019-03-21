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Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Белгородского областного суда.

Собеседник агентства уточнил, что суд признал опубликованную в СМИ информацию порочащей и взыскал с ответчиков по рублю в качестве моральной компенсации, как и требовал истец. На момент написания материала информации о решении суда в карточке не было.

Ответчики по иску Скоча – шесть российских СМИ и четыре журналиста. Среди них «Новая газета», агентство «Росбалт», телеканал «Дождь», сетевое издание Fonar.tv, «Агентство федеральных расследований». Указанные издания писали о причастности парламентария к сбору средств для взятки на освобождение из-под стражи соратника Шакро Молодого – Андрея Кочуйкова (Итальянца). Они ссылались на расследование корреспондента «Новой газеты» Андрея Сухотина «Четвертая силовая», опубликованное 5 февраля 2018 г.

Андрей Скоч – депутат Госдумы с третьего по седьмой созывы. Он был избран в Госдуму от избирательного округа Белгородской области. Парламентарий входит в список богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. российский журнал оценил его состояние в $4,9 млрд. Партнер Скоча по бизнесу – миллиардер Алишер Усманов (состояние – $12,5 млрд по оценке Forbes).