Власти ЕС установили новый дедлайн для Brexit
Власти ЕС одобрили по просьбе Великобритании новые сроки для Brexit, сообщил в своем Twitter председатель Евросовета Дональд Туск. Если британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из ЕС, то все процедуры должны быть завершены до 22 мая. Без одобрения соглашения – до 12 апреля.
Теперь Туск планирует встретиться с британским премьер-министром Терезой Мэй.
О новых сроках для Brexit ранее сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он пояснял, что Евросовет согласен продлить срок до 22 мая «при условии, что соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе». Если палата общин не одобрит соглашение в этот срок, ЕС готов продлить срок до 12 апреля и ожидает, что Соединенное Королевство «укажет дальнейшие действия до этой даты для рассмотрения Европейским советом».
Мэй просила власти Евросоюза рассмотреть перенос Brexit с 29 марта на 30 июня. Она подчеркивала, что Великобритании требуется это время для утверждения британским парламентом соглашения о выходе из Евросоюза, договоренность о котором была достигнута еще в ноябре 2018 г. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что участники саммита ЕС обсуждают вариант переноса Brexit на девять месяцев, если британский парламент до конца марта не согласится с предложением Мэй по выходу страны из Евросоюза.