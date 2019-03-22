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Власти ЕС установили новый дедлайн для Brexit

Ведомости
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Власти ЕС одобрили по просьбе Великобритании новые сроки для Brexit, сообщил в своем Twitter председатель Евросовета Дональд Туск. Если британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из ЕС, то все процедуры должны быть завершены до 22 мая. Без одобрения соглашения – до 12 апреля.

Теперь Туск планирует встретиться с британским премьер-министром Терезой Мэй.

О новых сроках для Brexit ранее сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он пояснял, что Евросовет согласен продлить срок до 22 мая «при условии, что соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе». Если палата общин не одобрит соглашение в этот срок, ЕС готов продлить срок до 12 апреля и ожидает, что Соединенное Королевство «укажет дальнейшие действия до этой даты для рассмотрения Европейским советом».

Мэй просила власти Евросоюза рассмотреть перенос Brexit с 29 марта на 30 июня. Она подчеркивала, что Великобритании требуется это время для утверждения британским парламентом соглашения о выходе из Евросоюза, договоренность о котором была достигнута еще в ноябре 2018 г. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что участники саммита ЕС обсуждают вариант переноса Brexit на девять месяцев, если британский парламент до конца марта не согласится с предложением Мэй по выходу страны из Евросоюза.

Политика
Новости

Росстат назвал долю заядлых курильщиков среди россиян

Ведомости
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Каждый пятый россиянин (22,5%) является заядлым курильщиком и не может ни дня обойтись без сигареты, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата. Респондентов в возрасте от 15 лет спрашивали, курят ли они и как часто. Среди 15–19-летних ежедневно курят 6,9% опрошенных, в возрасте 22–24 лет – 22,8%, 25–29 лет – 29,7%, 30–39 лет – 29,9%. Самой курящей оказалась группа респондентов в возрасте от 40 до 50 лет – среди них ежедневно курят 32,5%. Среди людей 50–60 лет заядлых курильщиков 25,1%, а среди опрошенных старше 60 лет – 12,2%.

Большинство опрошенных (72,5%) сказали, что не курят никогда, еще 4,8% курят время от времени. О том, что не представляют свою жизнь без сигареты, заявили 5,4% респондентов. Значительно выше этот процент среди неработающих граждан или не имеющих постоянной работы.

Говоря о причинах, которые заставляют курить, большинство опрошенных (74,8%) отметили, что это просто привычка. Почти треть курильщиков (30,6%) признались, что не могут бросить из-за недостатка силы воли. С тем, что курение приносит удовольствие и успокаивает, согласны 15,4 и 34,1% респондентов соответственно.

Еще одна причина – курящее окружение. О том, что это влияет на их решение курить или не курить, заявили 5,4% опрошенных. При этом наиболее высок процент выбравших эту причину среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет (12%). Также среди причин курения назывались желание заглушить аппетит, необходимость скоротать время и настроиться на работу.

Исследование проводилось в период с 20 сентября по 5 октября прошлого года во всех регионах России посредством личного интервью. Охват – 15 000 домохозяйств.

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Бизнес
Новости

«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии

Ведомости
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Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости». Координатором проекта является Россотрудничество.

Помощь России в завершении строительства и внутреннего убранства храма Сербии пообещал президент Владимир Путин во время недавного визита в Белград. Сумма нового российского участия в украшении здания не раскрывается. Президент Сербии Александр Вучич говорил об ожидаемых «дополнительных 5 млн евро», напомнило агентство.

Ранее «Газпром нефть» вложила в мозаичное убранство купола храма 4 млн евро. Работы выполнялись российскими мастерами под руководством народного художника России Николая Мухина.

Храм в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 г. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия с перерывами. В 2004 г. были завершены работы по возведению храма, и начался процесс его украшения. Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства с 2015 г. по поручению Путина является Россотрудничество.

«Встретили как рок-звезду». Как прошел визит Путина в Сербию

Политика
Новости

Власти района Татарстана отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе

Ведомости
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Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет бюджетникам заряжать мобильные телефоны на работе. «Второй абзац письменного указания <...> в части запрета на подключение зарядных устройств телефонов, смартфонов и электрических чайников отменен», – сообщила пресс-служба комитета в субботу.

Ранее в интернете появилась фотография документа, подписанного руководителем Балтасинского районного исполнительного комитета Айдаром Хайрутдиновым, в котором руководителям муниципальных бюджетных учреждений рекомендовалось принять ряд мер для экономии электроэнергии.

Например, комитетом было рекомендовано запретить бюджетникам заряжать личные телефоны и смартфоны на работе. Кроме того, документ предусматривал запрет на использование электрических чайников в зданиях бюджетных учреждений вне помещений для питания.

Политика
Новости

ЦИК: суд признал незаконным решение КПРФ передать Грудинину мандат депутата

Ведомости
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Мещанский суд Москвы признал незаконным решение Центрального комитета КПРФ передать бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, сообщил «Интерфаксу» заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Помимо этого суд обязал ЦИК немедленно передать этот мандат, ставший вакантным после смерти академика Жореса Алферова, другому кандидату в соответствии с предусмотренным законом порядком, добавил Булаев.

Зампред ЦИК уточнил, что решение суда было вынесено по заявлению бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова, который ранее баллотировался в Госдуму по подмосковному списку КПРФ. Коммунист настаивал на том, что партия должна предлагать вакантный мандат кандидатам, находившимся на более высоких местах (Иванюженков на выборах 2016 г. был шестым, Грудинин – девятым).

«Это выяснения отношений внутри партии, к ним ЦИК не имеет отношения. Но в данном случае суд подтвердил правомерность наших рассуждений», – констатировал Булаев. Он добавил, что в свете этого призывы лидера КПРФ Геннадия Зюганова к роспуску ЦИК, которые он озвучил на митинге 23 марта, «звучат, мягко говоря, по-дурацки».

В понедельник, 18 марта, президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу Грудинину мандата депутата Госдумы. Однако ЦИК на заседании 21 марта отклонил соответствующее постановление. Официальной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.

КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину. Кроме того, в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг партии под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!», в котором, по данным полиции, приняли участие порядка 2500 человек. Выступая с трибуны, Зюганов призвал распустить текущий состав ЦИК.

Как живет после выборов Павел Грудинин

Политика
Новости

В Дагестане почти 90 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией

Ведомости
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В дагестанском городе Хасавюрт отмечен резкий рост заболеваемости острой кишечной инфекцией, сообщил минздрав республики. В больницы, по данным ведомства, поступили 86 человек, в том числе 72 ребенка. Состояние госпитализированных преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

На сегодняшний день в больницах остаются 49 человек, в том числе 35 детей, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство приступило к выяснению причин случившегося. По предварительным данным, отравление произошло из-за воды, сообщил «Интерфаксу» представитель дагестанского минздрава.

В Хасавюрт прибыл председатель правительства республики Артем Здунов, он созвал оперативный штаб на месте происшествия. В первую очередь было принято решение обеспечить людей водой, а также организовать подомовой обход жителей города и предупредить их об угрозе, рассказал Здунов журналистам.

Минздрав рекомендовал до завершения расследования причин вспышки соблюдать меры предосторожности – употреблять только кипяченную или бутилированную воду, чаще мыть руки, использовать для мытья фруктов и овощей предварительно прокипяченную воду.

Политика
Новости

Медведев впервые в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «В контакте»

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей социальной сети «В контакте» в ходе прямого эфира 29 марта, сообщила пресс-служба правительства. «Председатель правительства Российской Федерации в прямом эфире ответит на актуальные вопросы, которые наиболее часто поступают в адрес правительства», – говорится в сообщении.

Свой вопрос премьеру могут направить все зарегистрированные пользователи «В контакте» на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым».

Премьер ранее общался с интернет-пользователями, но на вопросы участников конкретной социальной сети будет отвечать впервые. У Медведева есть личные страницы во всех крупных соцсетях – помимо «В контакте» это Facebook, Instagram и Twitter.

Российская социальная сеть «В контакте» была основана в 2006 г. Павлом Дуровым. Сейчас сервис принадлежит Mail.Ru Group. Сайт доступен на более чем 90 языках, но особенно популярен среди русскоязычных пользователей.

Политика
Новости

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

Ведомости
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Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.

Опубликованный изданием документ был подписан 18 марта руководителем Балтасинского районного исполнительного комитета Айдаром Хайрутдиновым. В нем руководителям муниципальных бюджетных учреждений рекомендуется «взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии» и «установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников в здании учреждения». Чайником можно пользоваться только в помещениях для питания, отмечается в документе.

Власти Татарстана пока не комментировали ситуацию.

Политика
Новости

Зеленский назвал условие возвращения Крыма в состав Украины

Ведомости
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Кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский назвал условием возвращения Крыма в состав украинского государства смену власти в Москве. «Крым вернется только тогда, когда в России сменится власть. Другого выхода у меня нет», – сказал Зеленский в интервью каналу ICTV.

Говоря о возвращении Донбасса, Зеленский отметил, что в первую очередь нужно начать «серьезную информационную войну и победить в ней». «Надо создать мощный международный канал, который будет транслировать правду о политической жизни нашего государства», – считает политик. Он добавил, что жители Крыма, Донбасса и Луганска должны услышать, что Украина помнит о своих гражданах.

Второе, что предложил сделать Зеленский, – это вернуть пенсии жителям Донбасса. «Мы должны платить пенсии. Да, это большая потеря для бюджета страны, но Луганск и Донбасс – тоже наша страна», – заявил он.

Первый тур выборов президента Украины пройдет 31 марта, в нем примут участие 44 кандидата. Согласно результатам опросов, Зеленский является лидером гонки: за актера готовы отдать голоса 24,9% граждан. На втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,8%), на третьем – действующий президент Петр Порошенко (17,4%).

Основные направления предвыборной программы Зеленского ориентированы на борьбу с коррупцией и прекращение военных действий в Донбассе. В частности, он обещает ввести миротворцев на линию разграничения. Также Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией, но при условии присутствия на них представителей Евросоюза и США.

Политика
Новости

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства. Поручение было дано по итогам заседания правительства, которое состоялось 21 марта. Минюст и Минэкономразвития должны представить предложения по обновлению кодекса до 1 июня текущего года.

Создание новой концепции КоАП необходимо для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности», следует из сообщения правительства.

Ряд поправок, которые планируется внести в КоАП, касается защиты прав потребителей, отметил Медведев на заседании в четверг (его слова приводятся на сайте правительства). В частности, предлагается установить ответственность за отказ обслуживать клиента из-за возраста или состояния здоровья. «Бывают ситуации, когда от таких людей просто отмахиваются: у них есть особые запросы, потребности, не всегда удобен стандартный способ получения услуги. Персонал должен на это откликнуться, помочь, а не игнорировать просьбы», — сказал премьер.

По мнению Медведева, странно, когда такие нормы приходится вводить на законодательном уровне, потому что «это просто банальная вежливость». Однако необходимость в этом есть, констатировал он: регулярно пенсионеры и инвалиды сталкиваются с тем, что их отказываются обслуживать или не учитывают особые потребности. Премьер выразил надежду, что введение ответственности за это повлияет на ситуацию.

Политика
Новости

Столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан

Ведомости
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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы страны из Астаны в Нур-Султан, сообщила его пресс-служба. Указ вступает в силу с 23 марта.

Столица переименована в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который 19 марта подписал указ о сложении с себя полномочий. В соответствии с конституцией страны полномочия президента перешли к спикеру сената Токаеву, который будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов в апреле 2020 г.

После принятия присяги Токаев предложил переименовать столицу Астану в Нур-Султан, а также увековечить имя Назарбаева в названии центральных улиц городов. Парламент страны в тот же день принял закон о внесении соответствующих поправок в конституцию Казахстана. Против этого решения выступили некоторые местные жители: 21 и 22 марта в Астане и Алма-Ате прошли стихийные митинги несогласных с переименованием столицы, закончившиеся задержаниями протестующих.

Изначально город, основанный в 1830 г. как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 г. он был переименован в Целиноград, затем назывался Акмола. В декабре 1997 г. Назарбаев перенес столицу Казахстана их Алма-Аты в Акмолу, после чего город был переименован в Астану (в переводе с казахского языка означает «столица»).

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева

Политика
Новости

Трамп сообщил об отмене новых масштабных санкций против КНДР

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил дополнительные санкции против КНДР, которые должно было ввести американское министерство финансов. «Сегодня минфином США было объявлено, что к уже существующим санкциям в отношении Северной Кореи будут добавлены новые крупномасштабные санкции. Я распорядился об отмене этих дополнительных санкций!» – написал Трамп в Twitter.

При этом министерство финансов 22 марта не объявляло о каких-либо новых санкциях против КНДР. На сайте ведомства нет никакой информации об этом. Трамп, вероятно, имеет в виду санкции, которые минфин США ввел 21 марта в отношении китайских судоходных компаний, ведущих дела с КНДР, отмечает телеканал Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила решение Трампа тем, что президенту «нравится председатель Ким и он не считает, что эти санкции необходимы». Как и Трамп, она не пояснила, о каких именно санкциях он говорил.

В конце февраля во Вьетнаме состоялись переговоры Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, на которых сторонам не удалось подписать совместное соглашение. Встреча завершилась досрочно из-за разногласий сторон. По словам Трампа, во время переговоров Ким Чен Ын поднял вопрос отмены санкций против КНДР. «По сути, они хотели, чтобы санкции были сняты полностью, но мы не можем этого сделать», – заявил Трамп. Именно это разногласие, по его версии, стало причиной срыва подписания документа.

КНДР изложила свою версию событий. По словам северокорейского министра иностранных дел Ли Ён Хо, Пхеньян сделал реалистичное предложение о денуклеаризации и попросил взамен лишь частичную, а не полную отмену санкций. Но США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась.

Политика
Новости

СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию

Ведомости
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку законности визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медвечдука в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

СБУ пообещала в короткий срок «в пределах своей компетенции» предоставить правовую оценку встречи Бойко и Медведчука с премьером России Дмитрием Медведевым и их последующими заявлениями, уточнили в ведомстве. «Сегодня имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы России любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль», – приводятся в сообщении слова руководителя СБУ Василия Грицака.

В пятницу, 22 марта, Медведев в своей подмосковной резиденции принял Бойко и Медведчука. На встрече также присутствовал предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Участники встречи обсуждали необходимость восстановления двусторонних отношений, а также возможность сотрудничества Москвы и Киева по вопросу поставок газа. На встрече Медведчук предложил возобновить идею создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

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