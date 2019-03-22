Суд в Ростове-на-Дону дал украинцу шесть лет колонии за призывы к теракту в Сочи
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба к шести годам колонии общего режима по делу о содействии терроризму. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
По версии следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 г. Гриб, находясь на Украине, через интернет призывал старшеклассницу в Сочи привести в действие самодельную бомбу на выпускном вечере и покинуть Россию. Его задержали в августе того же года в Белоруссии и депортировали в Россию. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса (содействие терроризму). Он вину не признал.
Приговорить Гриба к шести годам лишения свободы призывал обвинитель. Срок заключения, согласно решению суда, будет исчисляться с 22 марта 2018 г. Адвокат Гриба Марина Дубровина заявила, что будет обжаловать приговор.