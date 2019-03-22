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МВД предложило не заводить дела о сбыте наркотиков без факта их передачи

МВД предложило запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достоверных данных, что подозреваемый пытался передать запрещенные вещества третьим лицам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Документ предполагает, что Уголовно-процессуальный кодекс, состоящий из пяти частей, будет дополнен шестой частью. По ней дела по ст. 228.1 и 228.4 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, незаконное производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств) не могут быть возбуждены, если нет сведений о передаче веществ другим лицам, а также заключений эксперта, определяющих вид, размер и название таких веществ.

Поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы, а также дадут возможность не допускать нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, считает МВД.

Значительное число дел против неустановленных продавцов запрещенных веществ возбуждается по материалам, выделенным из административных производств об их незаконном потреблении, а также после смерти людей от передозировки, то есть в случаях, когда наркотики не изымались, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы подчеркивают, что практика возбуждения таких уголовных дел, не имеющих судебной перспективы, приводит к неэффективному применению мер процессуального характера и искажению статистических данных о результатах борьбы с преступностью.