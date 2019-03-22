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«Дочка» «Ростеха» создаст национальную противопожарную систему на частные деньги

Дочерняя компания «Ростеха» – «РТ-инвест» – и «МТВ Пожарная безопасность» (входит в холдинг МТВ) разрабатывают национальную систему противопожарной защиты «Прометей», пишет Forbes. Речь идет о единой базе всех приборов и элементов систем противопожарной защиты, которая сможет прогнозировать риски возникновения пожаров, вести онлайн-мониторинг противопожарных систем и оповещать о возгораниях МЧС и население.

Для разработки системы в конце февраля «РТ-инвест» и МТВ зарегистрировали ООО «Фортес про». Контролирующим акционером компании стала «МТВ Пожарная безопасность» (блокпакет у «РТ-инвеста»). «У нас достаточно пассивная функция, мы участвуем технологиями», – прокомментировал Forbes гендиректор и совладелец «РТ-инвеста» Андрей Шипелов. По его словам, речь идет о технологиях «РТ-инвеста» по передаче данных на большие расстояния, разработанных для «Платона».

В феврале этого года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил главу МЧС Евгения Зиничева поддержать проект и помочь с запуском пилотной версии в Тульской области. «Ростех» подтвердил отправку письма. Пресс-служба губернатора Тульской области не знает о готовящемся пилотном проекте. В МЧС не ответили на запрос Forbes.

Цуприк оценил расходы на запуск пилота «в несколько сотен млн рублей», все расходы возьмут на себя частные инвесторы. Как именно будут монетизировать систему, пока неясно. Один из вариантов – введение платы за подключение или пользование системой. По словам источника Forbes, знакомого с проектом, оснащение одного объекта стоит около 5 млн руб.

Как отмечает Forbes, Цуприк и Шипелов – давние друзья и деловые партнеры. Цуприк курировал создание «РТ-инвеста» в «Ростехе», после стал заместителем Шипелова в «РТ-инвесте». В 2017 г. Цуприк совместно с выходцем из «Роснефти» Томасом Хенделем и зампредседателя совета директоров госкомпании Маттиасом Варнигом основал МТВ для инвестиций в высокотехнологичные компании.