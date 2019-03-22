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Украина обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в харьковском метро

Спецслужбы России завербовали жителя Харькова для организации и совершения теракта на одной из станций метро Харькова. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По ее данным, представители российских спецслужб передали исполнителю бомбу мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте, которая должна была быть приведена в действие телефонным звонком. Также они давали инструкции по подготовке теракта и передали исполнителю $15 000, утверждает СБУ. В Харькове, заявляет украинская служба, злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, для того чтобы усилить действие бомбы.

Оперативники заблаговременно изъяли из тайника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж, сообщает СБУ, а исполнителя задержали после того, как он установил устройство на станции метро «Индустриальная». Его подозревают в совершении теракта.

Взрыв, подчеркивает украинская спецслужба, должен был «привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов».

В феврале СБУ обвинила Россию в попытке влияния на выборы президента на Украине, которые запланированы на 31 марта. Делалось это, в частности, посредством подкупа избирателей, заявляла украинская спецслужба.