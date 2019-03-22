Произведения искусства предложили вывести из-под статьи об оскорблении чувств верующих
Концепция законопроекта «О культуре» предлагает не распространять действие статьи об оскорблении религиозных чувств верующих на произведения искусства. Такое предложение уже включили в концепцию, вынесенную на парламентские слушания в Госдуме 22 марта, передает «Интерфакс».
Речь идет не только о литературных, музыкальных произведениях и произведениях изобразительного искусства, но и о театральных постановках, экспозициях и фильмах, демонстрируемые в киноклубах и синематеках.
Часть 1 статьи 148 УК предусматривает ответственность за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет один год лишения свободы.
Концепция законопроекта «О культуре» подготовлена рабочей группой, утвержденной администрацией президента в марте прошлого года. Ранее Госдума уже рассматривала проект закона «О культуре», но отклонила его из-за многочисленных замечаний профильного комитета. После этого президент Владимир Путин поручил своей администрации совместно с президентским советом по культуре и искусству разработать новую концепцию законопроекта. В пятницу, 22 марта, она была вынесена на парламентские слушания в Госдуме, на которых присутствовали не только депутаты, но и представители профессионального сообщества.
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