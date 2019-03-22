Партия Лимонова подала в Минюст документы для регистрации
Партия «Другая Россия», которую возглавляет Эдуард Лимонов, подала в Минюст документы для регистрации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минюсте отметили, что на рассмотрение документов и принятие решения согласно законодательству предоставляется месяц.
На официальной странице организации в соцсети «В контакте» говорится, что учредительный съезд партии состоялся в сентябре 2018 г.
«Другая Россия» была учреждена 10 июля 2010 г., отмечается на странице в соцсети. Председателем и бессменным лидером организации является Эдуард Лимонов. Члены незарегистрированной партии призывают национализировать стратегические отрасли экономики, пересмотреть итоги приватизации, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, в том числе налог на роскошь.