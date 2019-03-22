США расширили санкции против Ирана
Минфин США ввел санкции против 14 граждан и 17 компаний Ирана. Вашингтон подозревает их в создании ядерного оружия, говорится в сообщении министерства.
По мнению американского ведомства, попавшие под санкции граждане и юрлица связаны с деятельностью иранской компании SPND, занимающейся исследованиями в военной сфере. «Власти США предпринимают решительные действия в отношении лиц и организаций на всех уровнях, связанных с иранской SPND, которая поддерживает оборонную промышленность иранского режима», – приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.
Любая организация, которая будет сотрудничать с иранской оборонной промышленностью в целом и SPND в частности, может оказаться в финансовой изоляции, отмечает минфин США. По мнению Минфина, SPND занималась «закупкой технологий в России, Китае и у других иностранных поставщиков». «Мы преследуем подобных действующих лиц так же агрессивно, как и оборонные организации Ирана, которые они поддерживают», – сообщил представитель ведомства на брифинге.
На данный момент санкции действуют против 960 граждан, организаций, воздушных и морских судов. США 5 ноября 2018 г. возобновили против энергетического сектора Ирана санкции, действовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 г. Под санкции также подпадают иностранные компании, поддерживающие деловые связи с иранскими партнерами.