СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку законности визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медвечдука в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
СБУ пообещала в короткий срок «в пределах своей компетенции» предоставить правовую оценку встречи Бойко и Медведчука с премьером России Дмитрием Медведевым и их последующими заявлениями, уточнили в ведомстве. «Сегодня имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы России любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль», – приводятся в сообщении слова руководителя СБУ Василия Грицака.
В пятницу, 22 марта, Медведев в своей подмосковной резиденции принял Бойко и Медведчука. На встрече также присутствовал предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Участники встречи обсуждали необходимость восстановления двусторонних отношений, а также возможность сотрудничества Москвы и Киева по вопросу поставок газа. На встрече Медведчук предложил возобновить идею создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.