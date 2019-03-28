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Политика
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BBC выплатит Порошенко компенсацию за материал о взятке адвокату Трампа

Ведомости
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Британская вещательная корпорация BBC выплатит президенту Украины Петру Порошенко компенсацию из-за публикации, которая не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении издания.

«Мы приносим извинения господину Порошенко за любые причиненные неудобства и согласны выплатить ему компенсацию ущерба и судебных издержек», – говорится в сообщении. BBC не раскрывает размер выплаты.

Речь идет о материале, который BBC выпустила в мае прошлого года. В нем со ссылкой на источники утверждалось, что адвокат Майкл Коэн, представляющий интересы американского президента Дональда Трампа, получил взятку в размере около $400 000 от представителей украинской власти. За эту сумму он должен был организовать встречу Трампа и Порошенко, сообщала BBC. Сейчас данный материал удален из всех ресурсов издания, добавляет BBC.

После появления этой публикации Порошенко подал в суд на BBC с обвинением в клевете, сообщала The Telegraph. По данным газеты, адвокаты украинского президента заявили, что эта информация «наносит ущерб его личному достоинству и честности». Представленные доказательства являются полностью односторонним, пришел к выводу судья на предварительном слушании, сообщало издание Press Gazette.

Коэн работал с Трампом с 2006 по 2018 г. и по совместительству был его близким доверенным лицом. Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря 2018 г. он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства.

Финансы
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Президент Swedbank отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Ведомости
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Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с возможным отмыванием денег, отправил в отставку президента банка Биргитте Боннесен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. «События последних дней создали огромное давление на банк. Поэтому совет директоров решил уволить Биргитте Боннесен с ее должности», – пояснил председатель совета директоров Ларс Идемарк.

О возможной причастности старейшего банка Швеции к масштабному отмыванию денег через Эстонию стало известно в феврале. По данным эстонской газеты Postimees, через счета Swedbank «прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения». Шведский телеканал SVT утверждает, что в шведском банке отмывались деньги в основном российского происхождения, в том числе и средства, связанные с российским юристом Сергеем Магнитским, а размер транзакций превышал $10 млрд.

Позже основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, дважды заочно осужденный в России за уклонение от уплаты налогов, обратился в полицию Швеции с жалобой на Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского».

Совет директоров Swedbank ранее выражал поддержку Биргитте Боннесен, которую журналисты обвиняли в утаивании информации о транзакциях между Swedbank и Danske Bank, хотя об этом было сказано во внутреннем докладе банка. Сейчас несколько стран ведут расследования в отношении Danske Bank.

Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССР

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Политика
Новости

Юрист ФБК примет участие в выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Любовь Соболь примет участие в выборах в Мосгордуму, сообщила она в своем Twitter. Соболь будет выдвигаться по округу № 43 – районы Арбат, Пресненский и Хамовники.

«Я решила в них участвовать, потому что хочу выступить против коррупции и лжи нынешней власти. Я и в ФБК этим занимаюсь, но выборы – это возможность заставить наш голос звучать громче!» – написала она.

В феврале «Ведомости» сообщали со ссылкой на источник в окружении Навального, что Соболь и еще один сотрудник ФБК Николай Ляскин планируют принять участие в выборах в Мосгордуму.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 г. Кроме парламентских партий, в них планируют участвовать «Яблоко», независимые политики, в том числе бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, и муниципальные депутаты.

Бизнес
Новости

Аэропорт «Домодедово» согласовал с держателями евробондов увеличение долга

Ведомости
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Компания DME Airport договорилась с держателями двух выпусков евробондов с погашением в 2021 и 2023 гг. увеличить предельный размер чистого долга к EBITDA, говорится в сообщении на сайте Ирландской фондовой биржи.

Решение было принято на собрании с держателями соответствующих облигаций 27 марта.

В начале марта DME Airport попросила инвесторов разрешить увеличить предельный размер чистого долга с 3 до 4 EBITDA. В компании объяснили, что соотношение чистый долг/EBITDA серьезно ухудшилось из-за девальвации рубля в 2018 г. В связи с этим в конце года размер чистого долга группы превышал 3 EBITDA.

Ковенанты по евробондам предусматривают, что предельный размер чистого долга не должен превышать 3 EBITDA. Старший кредитный аналитик ING Bank Егор Федоров пояснил, что при нарушении ковенантов аэропорт не может привлекать дальнейшее заемное финансирование.

«Домодедово» – второй крупнейший аэропорт России. В прошлом году он принял 29,4 млн человек. Это единственный московский аэропорт, который последние 10 лет был неизменно прибыльным.

Политика
Новости

Кремль объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Ведомости
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Российские военные находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил «Интерфаксу» помощник президента России Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос, как Кремль воспринимает угрозы руководства США о присутствии российских военных в Венесуэле, он подчеркнул: «Мне кажется, неплохо [официальный представитель МИД России Мария] Захарова сказала: «Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются».

Reuters писал, что два самолета российских ВВС с чиновником Минобороны и почти 100 военнослужащими приземлились в аэропорту Каракаса в субботу, 23 марта.

Накануне, 27 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. В тот же день американский вице-президент Майк Пенс призвал российского президента Владимира Путина прекратить переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро и назвал действия российских военных в этой стране «нежелательной провокацией». На брифинге 28 марта Захарова прокомментировала заявление Трампа и Пенса: «На каком правовом основании сделаны эти заявления? Так конкретно хотелось бы сформулировать этот вопрос. Это вопрос не риторический, хочется получить на него ответ».

В начале года в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Многие зарубежные страны, в частности США, признали Гуайдо президентом страны. Власти России, так же как и Китай, поддерживают Мадуро.

Экономика
Новости

ВЭБ переведет часть сотрудников в Воронеж

Ведомости
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Около 300 сотрудников «ВЭБ.РФ» и «ВЭБ сервиса» будут переведены в единый сервисный центр институтов развития в Воронеже, сообщил РБК представитель госкорпорации Андрей Самохин. Переезд планируется завершить до 1 сентября.

По словам источников издания, «ВЭБ.РФ»планирует сократить 2500 сотрудников в рамках оптимизации своей структуры. Собеседник в госкорпорации рассказал РБК, что в головной организации численность персонала уже уменьшилась с 1800 до 1000 человек. Более масштабные сокращения затронут «ВЭБ лизинг», «ВЭБ сервис» и «ВЭБ капитал», часть сотрудников которых перейдут в материнскую структуру. Их персонал сократится с 2500 до 800 человек.

Ранее глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов говорил, что число сотрудников госкорпорации планируется сократить с 8000 до 3000 человек. По словам собеседника РБК, основную часть сокращения сотрудников обеспечит передача Связь-банка, в котором сейчас работают 3300 человек.

Источник в госкорпорации отметил, что, по оценкам экспертов, эффект от сокращений составит 30–40% от зарплатного фонда и административно-хозяйственных расходов. Только на зарплатах «ВЭБ.РФ» сможет сэкономить около 3 млрд руб.

Политика
Новости

Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram

Ведомости
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Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram. Об этом сообщила в Telegram-канале организация «Правозащита Открытки» со ссылкой на своего адвоката Сергея Валиулина, который представлял интересы подсудимого.

Третьякова обвинили по ст. 280 Уголовного кодекса (призывы к экстремизму). Причиной стал репост записи из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко в открытый чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. Как пишет «Медиазона», Третьяков сопроводил сообщение комментарием: «Согласен».

Прокуратура попросила суд приговорить Третьякова к двум годам реального заключения. Подсудимый уже провел в СИЗО год.

Помимо условного срока суд назначил ему два года испытательного срока и установили запрет на участие в общественных организациях. Валиулин подчеркнул, что обжалует приговор.

Политика
Новости

Глава Якутии запретил принимать на работу мигрантов в 33 сферах деятельности

Ведомости
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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете принимать в 2019 г. на работу мигрантов в 33 сферах экономической деятельности, сообщается на официальном информационном портале региона.

Иностранным гражданам запретили осуществлять деятельность в области сельского и лесного хозяйства, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, научной и технической деятельности, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг. В частности, они не смогут работать водителями и заниматься производством пищевых продуктов, напитков и одежды.

В сообщении отмечается, что запрет был принят «с учетом особенностей рынка труда на территории республики и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан РФ».

Председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров сказал радиостанции «Говорит Москва», что эта мера противоречит договору в рамках Евразийского экономического союза и российскому законодательству. В связи с этим они планируют попросить президента России Владимира Путина разобраться в ситуации.

В четверг, на следующий день после подписания Николаевым запрета, президенты России и Киргизии договорились о «координации усилий <...> по раскрытию в полном объеме, без барьеров, изъятий и ограничений, потенциала общих рынков товаров, услуг, капитала и труда». Об этом сказано в совместном заявлении президентов по итогам переговоров, состоявшихся во время государственного визита Путина в Бишкек. «Подчеркнута важность создания благоприятных условий для взаимных поездок, пребывания и трудовой деятельности граждан двух стран на территории сторон», – отдельно отмечено в заявлении.

В Якутии установлена самая высокая стоимость патента для мигрантов по сравнению с другими российскими регионами. Кроме того, в республике постоянно снижаются объемы квотирования иностранной рабочей силы.

Региональное управление Следственного комитета 17 марта завело уголовное дело об изнасиловании и похищении человека после того, как оно получило сообщение о том, что на территории детской площадки в Якутске неизвестный мужчина насильно посадил женщину в салон автомашины и скрылся в неустановленном направлении. Подозреваемого задержали, СК также проверял возможную причастность к преступлению еще двух мужчин.

В тот же день на Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг, пишет издание SakhaLife. Поводом стала информация о том, что в изнасиловании заподозрили мигрантов, выходцев из Средней Азии. Глава Якутии назвал митинг «организованной провокацией со стороны некоторых сил», отметив, что на нем выдвигались вопросы экономического характера. При этом он согласился, что в регионе работает достаточно большое количество мигрантов и они занимают рабочие места в отраслях, «где спокойно могли бы работать и местные кадры, начиная с такси».

Политика
Новости

«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке

Ведомости
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Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Компания также обратила внимание на то, что в конце 2018 г. приняла решение ликвидировать представительство. Ликвидационные процедуры завершаются, а все сотрудники получили уведомления об увольнении, подчеркнула «Роснефть».

Об обысках в дальневосточном представительстве «Роснефти» ранее 28 марта сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. Источник РБК рассказал, что задержан руководитель представительства Геннадий Кондратов.

В Москве также задержали Виктора Ишаева, бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. В 2013 г. его назначили советником Игоря Сечина в ранге вице-президента «Роснефти», и, как объявляла компания, он стал курировать вопросы развития бизнеса «Роснефти» на Дальнем Востоке. Работает ли Ишаев в «Роснефти» до сих пор и в каком статусе, неизвестно.

В администрации Хабаровского края в то же время прошли обыски. Как утверждает источник «Интерфакса», задержание Ишаева и обыск связаны: они проходят в рамках расследования одного и того же дела о злоупотреблениях в лесной отрасли.

Политика
Новости

Красноярский коммунист отказался от не доставшегося Грудинину мандата

Ведомости
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Лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев решил отказаться от предложенного ему мандата физика Жореса Алферова. Об этом заявил он сам, передает ТАСС.

Медведев считает, что депутатом вместо него должен стать бывший кандидат в президенты Павел Грудинин. «ЦИК, на мой взгляд, предвзято отнеслась по отношению к кандидатуре Грудинина, я категорически отказываюсь от мандата депутата Госдумы, выражаю протест», – сказал он. Медведев подчеркнул, что руководство КПРФ не оказывало на него давления.

В марте президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат, ставший вакантным после смерти Алферова. ЦИК отклонил это решение, сославшись на наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.

Партия обжаловала отказ ЦИК в Верховном суде, но тот не стал рассматривать жалобу. После этого ЦИК передал мандат Медведеву.

Финансы
Новости

ЦБ лишил лицензии Международный расчетный банк из-за сомнительных операций с валютой

Ведомости
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ЦБ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка, специализирующегося на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц, сообщается на сайте регулятора.

В деятельности банка были выявлены многочисленные нарушения антиотмывочного законодательства. Он не выполнял обязательства по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

ЦБ отмечает, что Международный расчетный банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций. Руководство кредитной организации не планировало принимать меры, направленные на их прекращение.

Международный расчетный банк занимал 389 место по величине активов в российской банковской системе. Он не был участником системы страхования вкладов.

Технологии
Новости

YouTube удалил новые выпуски программ Дудя и Парфенова

Ведомости
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YouTube удалил новые выпуски программ Юрия Дудя (канал «вДудь») и Леонида Парфенова (канал Parfenon). И в первом, и во втором случае при попытке загрузки роликов всплывает сообщение: «Видео удалено за нарушение Условий использования YouTube».

Пресс-служба Google, которому принадлежит YouTube, отказалась комментировать «Ведомостям» удаление видеозаписей Дудя и Парфенова. «Мы не комментируем отдельные случаи, можем лишь напомнить, что весь контент, загружаемый на YouTube, должен следовать правилам сообщества и местному законодательству», – подчеркнула она. Помощник и концертный директор Парфенова Табриз Шахиди рассказал РБК, что видео с канала Парфенова скрыто, а не удалено. По его словам, это связано с новыми правилами YouTube, по которым при размещении рекламы, интегрированной внутри программ, этот факт нужно указывать в настройках видео. К вечеру 28 марта все будет исправлено и доступ к видео восстановится, подчеркнул Шахиди.

Видео, которое заблокировано на канале Дудя, – интервью с бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым, которое вышло 20 марта. На канале Парфенова Parfenon заблокирован первый выпуск его программы «Намедни», которую он перезапустил в YouTube. Выпуск был размещен в открытом доступе 18 марта, он посвящен событиям, происшедшим в 1946 г.

В программе «вДудь» на YouTube Юрий Дудь берет интервью у известных людей. Первая видеозапись на канале была размещена в феврале 2017 г. Некоторые ролики набирали более 10 млн просмотров, в частности с оппозиционером Алексеем Навальным (12 млн просмотров), рэпером Гнойным (Вячеслав Машнов, 11 млн), Ксенией Собчак (11 млн), Дмитрием Нагиевым (14 млн).

Леонид Парфенов ведет YouTube-канал Parfenon с начала 2018 г. Наибольшее количество просмотров набрали выложенные им в открытый доступ две части его документального фильма «Русские евреи» (1,3 млн и 1,6 млн). В январе он объявил о планах выпускать на YouTube программу «Намедни», закрытую в 2004 г.

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