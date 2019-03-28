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BBC выплатит Порошенко компенсацию за материал о взятке адвокату Трампа

Британская вещательная корпорация BBC выплатит президенту Украины Петру Порошенко компенсацию из-за публикации, которая не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении издания.

«Мы приносим извинения господину Порошенко за любые причиненные неудобства и согласны выплатить ему компенсацию ущерба и судебных издержек», – говорится в сообщении. BBC не раскрывает размер выплаты.

Речь идет о материале, который BBC выпустила в мае прошлого года. В нем со ссылкой на источники утверждалось, что адвокат Майкл Коэн, представляющий интересы американского президента Дональда Трампа, получил взятку в размере около $400 000 от представителей украинской власти. За эту сумму он должен был организовать встречу Трампа и Порошенко, сообщала BBC. Сейчас данный материал удален из всех ресурсов издания, добавляет BBC.

После появления этой публикации Порошенко подал в суд на BBC с обвинением в клевете, сообщала The Telegraph. По данным газеты, адвокаты украинского президента заявили, что эта информация «наносит ущерб его личному достоинству и честности». Представленные доказательства являются полностью односторонним, пришел к выводу судья на предварительном слушании, сообщало издание Press Gazette.

Коэн работал с Трампом с 2006 по 2018 г. и по совместительству был его близким доверенным лицом. Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря 2018 г. он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства.