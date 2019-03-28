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Юрист ФБК примет участие в выборах в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Любовь Соболь примет участие в выборах в Мосгордуму, сообщила она в своем Twitter. Соболь будет выдвигаться по округу № 43 – районы Арбат, Пресненский и Хамовники.

«Я решила в них участвовать, потому что хочу выступить против коррупции и лжи нынешней власти. Я и в ФБК этим занимаюсь, но выборы – это возможность заставить наш голос звучать громче!» – написала она.

В феврале «Ведомости» сообщали со ссылкой на источник в окружении Навального, что Соболь и еще один сотрудник ФБК Николай Ляскин планируют принять участие в выборах в Мосгордуму.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 г. Кроме парламентских партий, в них планируют участвовать «Яблоко», независимые политики, в том числе бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, и муниципальные депутаты.