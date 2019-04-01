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«Сафмар» назвал фейком информацию о бегстве Гуцериева из России

«Сафмар» назвал фейком и провокацией информацию о том, что его основной акционер Михаил Гуцериев уехал из России, говорится в заявлении группы.

«Сафмар» расценивает распространение этой информации как «беспрецедентную травлю», которая была инициирована и проплачена бизнес-конкурентами, говорится в релизе компании.

Сообщение об отъезде Гуцериева из России из-за боязни возможного ареста и уголовного преследования в конце марта опубликовал телеграм-канал «Незыгарь». Им поделилась в своем канале Ксения Собчак. Позже об отъезде Гуцериева сообщили в программе «Право знать!» телеканала ТВЦ.

Появление недостоверной информации об отъезде Гуцериева на федеральном канале свидетельствует о том, что это может дать старт кампании «по дискредитации российской власти через обвинение ее в уголовном преследовании неугодных предпринимателей в течение месяца – сначала Майкла Калви, а затем Михаила Абызова», говорится в сообщении компании.

В группу «Сафмар» входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, в том числе «Русснефть», «Нефтиса» и «Фортеинвест», а также угольный холдинг «Русский уголь» и «Славкалий».