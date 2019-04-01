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СМИ узнали об отставке главы МВД Ингушетии из-за беспорядков в Магасе

Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, передают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе», – пояснил «Интерфаксу» источник.

По информации источника ТАСС, Кава написал «заявление на отпуск с последующим увольнением». Исполняющим обязанности руководителя МВД Ингушетии может стать нынешний замминистра – начальник следственного управления Юрий Муравьев, отмечает ТАСС.

В пресс-службе МВД по республике сообщили, что Кава сейчас находится в отпуске. На сайте МВД Ингушетии говорится, что он является действующим главой ведомства республики. Кава был назначен министром внутренних дел по Ингушетии в мае 2017 г.

В столице Ингушетии – Магасе – 26 марта прошел митинг против утверждения закона «О референдуме республики Ингушетия». Местные власти согласовали акцию протеста, она должна была завершиться в 18-00. Однако этого не произошло, митинг перерос в беспорядки. Митингующие кидали стулья и палки в сотрудников правоохранительных органов и разошлись только к утру следующего дня. В результате беспорядков никто не пострадал, задержанных нет.