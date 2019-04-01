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Корабли НАТО зашли в порты Грузии и Украины для совместных учений

Канадский фрегат Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria 1 апреля вошли в акваторию Одесского морского порта, сообщает администрация порта.

Корабли входят в состав 2-й постоянной военно-морской группы НАТО. В ней также состоят эсминец ВМС Нидерландов Evertsen, турецкий TCG Yidirim, болгарский BGS Drazki и румынский ROS Regele Ferdinand, которые 1 апреля зашли в грузинский порт Поти, сообщает пограничная полиция МВД Грузии. Они будут находиться там до 4 апреля.

«В связи с агрессивными действиями России руководство НАТО приняло решение расширить свое присутствие в Черном море. Наша цель – углубить отношения с Грузией в регионе Черного моря», – сказал журналистам в Поти командующий группой Будевейн Бутс (цитата по «Интерфаксу»).

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями ВМС Украины и Грузии.