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Минтруд рекомендовал чиновникам дарить подчиненным подарки

Министерство труда и социальной защиты России посоветовало чиновникам не перерабатывать, заниматься физкультурой на рабочем месте, дарить коллегам подарки и чаще друг друга хвалить. Такие рекомендации перечислены в опубликованной на сайте ведомства «Методике нематериальной мотивации госслужащих». Документ из 54 страниц подготовлен для руководителей министерств и ведомств, в нем содержатся советы по тому, как создать комфортные условия работы.

Минтруд советует чиновникам больше поощрять своих подчиненных почетными грамотами, нагрудными знаками отличия, ценными подарками и сувенирами, словами «спасибо» и «молодец», составлять график отпусков с учетом пожеланий сотрудников. Для того чтобы приобрести дополнительную квалификацию, чиновникам стоит выдавать государственные образовательные сертификаты, считают в ведомстве. Кроме того, министерство советует чаще отправлять госслужащих на конференции, торжественные мероприятия, в командировки, включать их в состав экспертных советов.

Рабочие места чиновников должны соответствовать параметрам освещенности, отопления, вентиляции, столовые – предоставлять качественное питание. В каждом госучреждении должно быть оборудовано место для занятия спортом, в ежедневное рабочее расписание чиновников должны быть внесены физкультурные пятиминутки. Сотрудникам рекомендуется установить нормальную продолжительность рабочего дня, гарантировать ежегодную оплату основного и дополнительного отпуска.

К «Методике» прилагается анонимная анкета из 19 вопросов, на которые должны ответить сотрудники министерств и ведомств. Чиновников просят ответить, почему они могут посоветовать подобную карьеру своим друзьям, определить степень своей мотивации и вовлечения в рабочий процесс, назвать главные ценности своей работы. В самом документе говорится, что самыми важными ценностями являются профессионализм, компетентность, честность и беспристрастность.