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США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400

США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс, передает Reuters.

По его словам, решение принято «в ожидании однозначного решения со стороны Турции об отказе от поставок С-400». Отменены все планировавшиеся поставки оборудования для F-35, рассказали Reuters знакомые с ситуацией источники.

Турецкие чиновники в Анкаре были недоступны для комментария, отмечает агентство.

Как пишет Reuters, связанные с поставками F-35 разногласия — это последний из дипломатических конфликтов между двумя странами. Предыдущие касались, в частности, требований Анкары экстрадировать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого она обвиняет в попытке военного переворота в июле 2016 г., а также политики на Ближнем Востоке, войны в Сирии и санкций против Ирана.

Американские чиновники и представители НАТО неоднократно выступали против покупки Турцией систем С-400. Как заявляла Турция, поставка планируется в июле этого года. В феврале турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выражал надежду на то, что отношение США к покупке Турцией российских систем изменится.