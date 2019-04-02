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Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Ведомости
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Бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась поддержать нынешнего главу государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента, передает издание «Украинские новости».

«Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной», – заявила она на брифинге в Киеве. По ее словам, Зеленский и Порошенко не смогут остановить вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Порошенко не должен был пройти во второй тур, считает Тимошенко. «Выборы были сфальсифицированы... он [Порошенко] туда прорвался нечестным путем», – пояснила она, добавив, что не планирует обжаловать результаты первого тура в суде. Отказ от обжалования экс-премьер объяснила тем, что ее команда не верит в возможность добиться справедливости в украинских судах. Тимошенко также пообещала не устраивать акции протеста из-за проигрыша в первом туре. Подобные мероприятия «расшатывают стабильность Украины», отметила она.

Ранее украинский депутат Мустафа Найем заявил, что Зеленский и Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре. Бывший премьер может поддержать Зеленского в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, утверждал Найем. «Если такие договоренности будут достигнуты, то это будет означать, что Зеленский огласит своим премьер-министром Юлию Тимошенко», — пояснял депутат. Информацию о переговорах Зеленский и Тимошенко позже опровергли. 

На Украине 31 марта прошли выборы президента. По данным ЦИК страны, после обработки 98,9% протоколов Зеленский набрал 30,23% голосов, Порошенко – 15,91%, Тимошенко – 13,39%. На 4-м месте оказался встречавшийся накануне выборов с российским премьером Дмитрием Медведевым Юрий Бойко с 11,68%. Зеленский выиграл в 19 из 24 областей Украины и Киеве, Порошенко – в Львовской и Тернопольской областях, Тимошенко – в Ивано-Франковской области. На подконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей больше всего голосов набрал Бойко. Явка на выборах составила 63,52%, они признаны состоявшимися.

Как проходило голосование на выборах президента Украины

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Бизнес
Новости

Bayer запустила процедуру передачи в Россию технологии селекции

Ведомости
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Центр технологического трансфера (ЦТТ) начал принимать заявки от селекционных компаний на получение гермоплазмы (генетического материала) кукурузы, сои, рапса и пшеницы по технологии немецкой компании Bayer, говорится в совместном сообщении ЦТТ и Bayer. Отбор заявок продлится до конца июня, в итоге гермоплазму на безвозмездной основе получат 10 компаний.

ЦТТ появился в результате слияния немецкой Bayer и американской Monsanto – Федеральная антимонопольная служба России в обмен на согласование сделки обязала Bayer передать некоторые цифровые решения в сельском хозяйстве и технологии селекции семян. ЦТТ создан на базе Высшей школы экономики (ВШЭ) для координации этой работы.

По некоторым культурам Россия зависит от зарубежных высокопродуктивных семян, говорит директор Института развития и права ВШЭ-Сколково Алексей Иванов. Так, например, приходится закупать до 65% посевного материала для выращивания кукурузы. Технологический трансфер позволит российским компаниям освоить современные маркер-ориентированные методы селекции, т. е. селекции семян с определенными свойствами. «Мы ожидаем, что интерес к участию в программе проявят как государственные НИИ, так и частные селекционные компании», – добавляет директор ЦТТ Михаил Харченко.

Одновременно с этим ЦТТ начал поиск научного центра, на базе которого эксперты Bayer будут обучать российских специалистов эффективным методам селекции, говорится в сообщении. Прошедшие обучение смогут передать полученные знания своим коллегам, говорит руководитель дивизиона Crop Science в странах СНГ компании Bayer Ив Пике.

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Политика
Новости

ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек

Ведомости
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Численность населения Земли в 2018 г. выросла и составила 7,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН. Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.

Средний уровень рождаемости продолжит снижаться. Сейчас он составляет 2,5 ребенка на 1 женщину. К 2030 г. он упадет до 2,4 ребенка на женщину. По прогнозам ООН, к 2050 г. более 70% людей будут жить в странах, где общий показатель рождаемости станет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Как ранее отмечали в ООН, основной прирост населения Земли будет происходить за счет Африки. Общее число жителей стран континента сейчас увеличивается на 2,5% в год. Также народонаселение вырастет в Азии – до 2050 г. на 0,9 млрд человек.

К 2050 г. население Земли заметно постареет. В 2018 г. люди старше 65 лет составляют 19% населения Европы, 16% населения Северной Америки. К 2050 г. их станет 28 и 23% соответственно. В Азии и Латинской Америке доля пожилых вырастет до 18%. В Африке, где самое молодое население в мире, к 2050 г. доля пожилых составит 9%.

По данным ООН, более половины жителей Земли – горожане. В дальнейшем урбанизация Земли будет расти. К 2050 г. 60% населения стран мира будут жить в городах, а к 2100 г. – около 68%.

Бизнес
Новости

«Магнит» объявил о запуске программы лояльности

Ведомости
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Российский ритейлер «Магнит» объявил о запуске собственной программы лояльности, говорится в сообщении компании. Покупатели смогут копить бонусы при покупках сразу во всех магазинах сети: супермаркетах, аптеках, магазинах формата «у дома». Бонусы будут начисляться по системе 1 бонус – 1 руб. Покупатели смогут оплачивать бонусами до 100% чека покупки.

В «Магните» надеются, что каждый третий чек в магазинах сети будет оплачиваться картой лояльности.

Сейчас программа действует в пилотном режиме в трех регионах России: Костромской, Челябинской и Ярославской областях. До конца года она заработает во всех 65 регионах, где работает «Магнит». На конец 2018 г. у «Магнита» было более 18 000 магазинов.

В начале 2018 г. основатель сети «Магнит» бизнесмен Сергей Галицкий продал большую часть своего пакета (29,1%) ВТБ за 138 млрд руб., позже банк перепродал 11,82% Marathon Group. После этого сменилось руководство ритейлера.

Уже несколько лет «Магнит» пытается увеличить рост продаж и приток покупателей. Выручка второго по обороту российского ритейлера выросла в 2018 г. на 8,2% до 1,2 трлн руб. Чистая прибыль «Магнита» за 2018 г. сократилась на 4,9% до 33,8 млрд руб. Годовая EBITDA уменьшилась на 2% до 89,8 млрд руб., рентабельность по ней сократилась с 8 до 7,3%, говорилось в финансовой отчетности компании.

Выручка лидера российского ритейла X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») за год выросла на 18,5% до 1,53 трлн руб.

Политика
Новости

Путин проведет первые переговоры с новым президентом Казахстана

Ведомости
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Президент России Владимир Путин 3 апреля встретится с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте Кремля.

Переговоры пройдут в России. Это будет первая зарубежная поездка Токаева после вступления в должность президента Казахстана.

Путин и Токаев планируют обсудить ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также региональную повестку.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта ушел в отставку. Его полномочия перешли к Токаеву, который занимал пост спикера сената. Он будет исполнять обязанности главы Казахстана до следующих выборов в апреле 2020 г.

Бизнес
Новости

«Новатэк» заключил первые соглашения на поставку газа с «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
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«Новатэк» заключил соглашения с трейдинговой компанией Vitol и испанской энергетической компанией Repsol о поставке сжиженного природного газа (СПГ) с «Арктик СПГ – 2» и других проектов, сообщает компания.

Оба соглашения предусматривают заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн т СПГ. Компания отмечает, что соглашение с Repsol позволит ей увеличить присутствие на рынках Пиренейского полуострова, а соглашение с Vitol – обеспечит гибкость поставок СПГ по всему миру и максимально реализовывать потенциал по созданию СПГ-хабов в Азиатско-Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах.

«Арктик СПГ – 2» – второй завод «Новатэка» по производству СПГ после «Ямал СПГ». Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

В начале марта Total купил 10% в «Арктик СПГ – 2». Остальные 90% принадлежат «Новатэку». У французской компании есть возможность нарастить долю в проекте до 15%, если доля «Новатэка» станет меньше 60%. Ранее «Новатэк» заявлял, что инвесторами «Арктик СПГ – 2» могут стать компании из Китая, Японии, Саудовской Аравии и других стран.

Бизнес
Новости

РФС сообщил о резком росте расходов «Спартака» и ЦСКА на выплаты агентам

Ведомости
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем сайте расходы футбольных клубов на вознаграждения агентам – посредникам при совершении трансферов спортсменов из одного клуба в другой.

Как следует из материалов РФС, расходы некоторых клубов на посредников возросли в прошлом году в несколько раз к 2017 г. Лидером по тратам стал футбольный клуб «Спартак», который принадлежит миллиардеру и совладельцу «Лукойла» Леониду Федуну. Клуб потратил на вознаграждения более 9 млн евро – в 3,7 раза больше, чем в позапрошлом году.

Самый большой рост расходов на выплаты агентам у ЦСКА, им владеет бизнесмен Евгений Гинер. В 2018 г. клуб выплатил агентам 3,8 млн евро – в 7 раз больше, чем в 2017 г. Петербургский «Зенит» (основной спонсор – «Газпром») в прошлом году потратил на агентов чуть более 3 млн евро, данные за 2017 г. о клубе не опубликованы. Расходы футбольного клуба «Краснодар», им владеет один из основателей «Магнита» Сергей Галицкий, на агентов составили около 1 млн евро. Для сравнения: в 2017 г. клуб потратил на агентов чуть больше 13 000 руб.

Траты футбольного клуба «Локомотив», принадлежащего РЖД, в прошлом году почти не изменились: он выплатил агентам 43,6 млн руб. (около 600 000 евро по среднему значению курса за 2018 г.), а в 2017 г. сумма его расходов составила 47,4 млн руб.

РФС публикует расходы клубов на выплаты агентам с 2015 г. Это требование УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций).

Недвижимость
Новости

Крупнейший застройщик жилья в России отчитался о росте прибыли в семь раз

Ведомости
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Группа компаний ПИК, крупнейший застройщик жилой недвижимости в России, в 2018 г. получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд руб., что в 7 раз превосходит аналогичный показатель за 2017 г., следует из ее отчетности по МСФО.

Общая выручка ПИК выросла более чем на 40% до 245,8 млрд руб. (в 2017 г. – 175 млрд руб.), почти на 39% выросла выручка от продажи недвижимости – до 236,3 млрд руб. против 170,1 млрд в прошлом году. EBITDA увеличилась на 214,7% и составила 42,8 млрд руб. против 13,6 млрд в 2017 г. Рентабельность по EBITDA выросла до 17,2%. В прошлом году этот показатель достиг 7,8%.

Маржа компании выросла до 22,4% с 16,2% в 2017 г.

На конец 2018 г. общая стоимость активов девелопера составила 382,1 млрд руб. Портфель проектов вырос на 19,8% до 269,5 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2018 г. составил 2,5 млрд руб., сократившись в 6 раз к показателю прошлого года, его соотношение к EBITDA снизилось до 0,06%.

Девелопер связывает улучшение своих финансовых показателей с хорошей динамикой продаж недвижимости, выходом на новые региональные рынки Екатеринбурга и Тюмени, сокращением чистого долга. Ввод жилья в 2018 г., по данным сайта компании, составил почти 2 млн кв. м.

Бизнес
Новости

Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера

Ведомости
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Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.

Банк получил права на активы 1 апреля. В тот же день бизнес Agrokor перешел под управление Fortenova.

Долг компании перед Сбербанком составлял около 1,1 млрд евро. Еще 300 млн евро Agrokor должен был ВТБ. В июле 2018 г. кредиторы договорились об урегулировании долга. В результате реструктуризации Сбербанк должен был получить 39% ритейлера, а ВТБ – 7%.

Сбербанк планирует в первой половине года продать свою долю в Agrokor, сообщил в январе агентству «Прайм» первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Agrokor был крупнейшей частной компанией Хорватии. В начале 2016 г. на нее работало порядка 60 000 человек. Выручка группы в 2015 г. составила 6,6 млрд евро, а чистая прибыль – 175 млн евро. Позже стало известно, что отчетность компании недостоверна и ей нечем расплачиваться с банками и поставщиками.

Бизнес
Новости

«Лента» завершила программу выкупа депозитарных расписок

Ведомости
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Ритейлер «Лента» прекратил программу обратного выкупа своих глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской биржи.

«Лента» выкупила 4,553 млн GDR на общую сумму 980,8 млн руб. Средняя цена за бумагу составила $3,28. Приобретенные компанией расписки составили 0,93% от всех GDR «Ленты», находившихся в обращении на Лондонской бирже.

В конце октября «Лента» объявила о запуске программы обратного выкупа GDR. Лимит программы составил 11,6 млрд руб., что эквивалентно 10% GDR. Компания объяснила это решение состоянием финансовых рынков, слабыми макроэкономическими показателями и возросшей стоимостью капитала.

Ранее крупнейшие акционеры «Ленты» – TPG Group (34,4%) и Европейский банк реконструкции и развития (7,5%) – договорились продать свои доли «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сумма сделки составит почти $730 млн. После ее закрытия «Севергрупп» должна будет сделать предложение миноритарным акционерам ритейлера. Они смогут продать свои расписки на акции «Ленты» по цене $3,6 за штуку или акции по $18 за бумагу.

Политика
Новости

СМИ узнали об обысках в подразделении президентской Службы спецобъектов

Ведомости
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Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, которая входит в состав Службы специальных объектов. Эта служба относится к Главному управлению спецпрограмм президента и отвечает за командные бункеры для руководства страны. Обыски проводились по уголовному делу об организации преступного сообщества, сообщает РБК. Одним из эпизодов стало хищение 35 га находившейся в госсобственности земли в Чеховском районе Московской области. «Силовиков заинтересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2», – пояснили собеседники издания.

Изъятые сотрудниками ФСБ документы имеют отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с пос. Талалихино, рассказал источник, знакомый с материалами дела. Тендер на его проведение состоялся еще в 2010 г. Межеванием занималась компания «Геометр», не имеющая допуска к работам на территории секретных объектов. Близкий к Службе спецобъектов собеседник уточнил, что в 1993 г. в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания его площадь уменьшилась до 3189 га.

Постановка на учет земельных участков, которые входили в границы спецобъекта, была подтверждена постановлением администрации Чеховского района от 1999 г. Ее представителей следователи и подозревают в организации вывода государственных земельных участков в частную собственность. Следствие предполагает, что 35 га из утраченной территории были включены в состав населенного пункта Талалихино. Позже там появился коттеджный поселок «Лесное озеро», где был построен небольшой ликероводочный завод, рассказал источник.

В показаниях анонимного свидетеля говорится, что схему хищений в 2000-х гг. придумал Данис Низаметдинов, бывший помощником бизнесмена Олега Стрекалова. Последнего свидетель назвал «главным финансистом предполагаемого лидера ОПГ Чеховского района Николая Павлинова». Также он утверждает, что в хищениях земель принимали участие бывшие руководители района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин.

Финансы
Новости

Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты

Ведомости
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Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только карты с возможностью бесконтактной оплаты, сообщает РБК.

Visa вводит новое требование с 13 апреля 2019 г., а Mastercard – с 12 апреля 2021 г., рассказали источники издания в банковской сфере. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке «Русский стандарт» заявили, что знакомы с этими предписаниями. В пресс-службе Mastercard подтвердили, что с 2021 г. все новые карты должны быть с технологией бесконтактной оплаты.

В Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и ВТБ на сегодняшний день выпускают только бесконтактные карты, отмечает РБК. Почти все карты, выпущенные Совкомбанком в прошлом году, тоже были оснащены бесконтактной технологией. Доля эмиссий контактных карт Альфа-банка в 2018 г. составила 15%. При этом некоторые банки выпускают значительную часть контактных карт. Например, у Газпромбанка она составляет около 40%, а у «Ак барса» – 55%.

По оценкам руководителя дирекции процессинга Альфа-банка Сергея Брынина, заготовка бесконтактной карты стоит банку в 1,5–2 раза дороже контактной. С такой оценкой согласны в ВТБ. Однако в Промсвязьбанке отмечают, что разница в стоимости очень мала при крупных тиражах. Выпуск исключительно бесконтактных карт станет вызовом в основном для небольших и региональных банков, считает руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Visa потребовала, чтобы с апреля 2020 г. все устанавливаемые или обновляемые банкоматы принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства.

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