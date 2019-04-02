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Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась поддержать нынешнего главу государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента, передает издание «Украинские новости».

«Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной», – заявила она на брифинге в Киеве. По ее словам, Зеленский и Порошенко не смогут остановить вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Порошенко не должен был пройти во второй тур, считает Тимошенко. «Выборы были сфальсифицированы... он [Порошенко] туда прорвался нечестным путем», – пояснила она, добавив, что не планирует обжаловать результаты первого тура в суде. Отказ от обжалования экс-премьер объяснила тем, что ее команда не верит в возможность добиться справедливости в украинских судах. Тимошенко также пообещала не устраивать акции протеста из-за проигрыша в первом туре. Подобные мероприятия «расшатывают стабильность Украины», отметила она.

Ранее украинский депутат Мустафа Найем заявил, что Зеленский и Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре. Бывший премьер может поддержать Зеленского в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, утверждал Найем. «Если такие договоренности будут достигнуты, то это будет означать, что Зеленский огласит своим премьер-министром Юлию Тимошенко», — пояснял депутат. Информацию о переговорах Зеленский и Тимошенко позже опровергли.

На Украине 31 марта прошли выборы президента. По данным ЦИК страны, после обработки 98,9% протоколов Зеленский набрал 30,23% голосов, Порошенко – 15,91%, Тимошенко – 13,39%. На 4-м месте оказался встречавшийся накануне выборов с российским премьером Дмитрием Медведевым Юрий Бойко с 11,68%. Зеленский выиграл в 19 из 24 областей Украины и Киеве, Порошенко – в Львовской и Тернопольской областях, Тимошенко – в Ивано-Франковской области. На подконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей больше всего голосов набрал Бойко. Явка на выборах составила 63,52%, они признаны состоявшимися.

Как проходило голосование на выборах президента Украины