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Goldman Sachs оценил перспективы президентства Зеленского

Ведомости
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Инвестиционный банк Goldman Sachs оценил эффективность шоумена Зеленского в качестве возможного президента Украины, сообщает «Интерфакс». По мнению аналитиков инвестбанка, она будет зависеть от способности Зеленского создать альянсы с политическими партиями страны на будущих парламентских выборах.

Выборы в Верховную раду пройдут 27 октября, и соцопросы показывают, что она станет еще более раздробленной, отмечают аналитики. В Goldman Sachs ожидают, что в случае победы Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман и нынешнее правительство останутся на своих местах.

В 2014 г. полномочия Верховной рады были существенно расширены. Она имеет право сместить президента страны через процедуру импичмента. Президентские указы о введении военного или чрезвычайного положения, всеобщей мобилизации требуют утверждения в парламенте. Также именно Верховная рада назначает премьер-министра и формирует кабинет правительства страны.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 14:00 по киевскому времени (совпадает с московским), обработано 99,18% протоколов. Зеленский набрал 30,22% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко – 15,92% голосов. Оба кандидата прошли во второй тур. Экс-премьер страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,39% и выбыла из борьбы за президентское кресло.

Тимошенко уже отказалась поддерживать Зеленского и Порошенко во втором туре выборов, передает издание «Украинские новости». «Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной», – заявила бывший премьер на брифинге в Киеве.

Goldman Sachs отмечают, что поражение Юлии Тимошенко позитивно повлияло на цены украинских еврооблигаций, и предполагает, что приток средств в них с внутреннего рынка увеличится. А это снизит опасения инвесторов по поводу способности Украины выплачивать внешний долг.

Политика
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Минобороны подтвердило информацию о взрыве в академии в Петербурге

Ведомости
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В военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. Пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.

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Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку

Ведомости
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Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД. По его информации, Коваленко уйдет в отставку в апреле после отпуска. Вопрос об увольнении Коваленко поднимался во вторник на совещании руководства федеральной госавтоинспекции, отмечает радиостанция.

Источник «Ведомостей» в полиции подтвердил информацию о возможной отставке Коваленко. Он действительно ушел в отпуск и может не вернутся после него на прежнюю должность, рассказал источник. Официально в МВД отказались комментировать эту информацию.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил Коваленко выговор после смертельного ДТП на Можайском шоссе. «Если еще раз такое повторится, лишится должности», – заявил Колокольцев. К дисциплинарной ответственности руководитель МВД также привлек еще семерых высокопоставленных офицеров из руководства управления ГИБДД Москвы.

На Можайском шоссе 25 марта в результате столкновениях двух машин погибли два человека. Во время оформления ДТП сотрудники ГИБДД позволили виновнику скрыться с места происшествия. После того как глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ДТП, виновник аварии сдался полиции. Им оказался уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

Виктор Коваленко возглавлял столичное управление ГИБДД с марта 2015 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии

Ведомости
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко, сообщает Генпрокуратура.

Терещенко подал заявление об отставке на прошлой неделе в связи с выходом на пенсию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве республики. По информации РБК, он был приближенным к семье Арашуковых.

Президент также освободил от должностей Дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова. На должность прокурора Рязанской области Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Панченко, на должность прокурора Алтайского края – советника юстиции 3-го класса Александра Руднева.

В конце января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали и обвинили в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества для хищений у «Газпрома» газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

Бизнес
Новости

Bayer запустила процедуру передачи в Россию технологий селекции

Ведомости
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Центр технологического трансфера (ЦТТ) начал принимать заявки от селекционных компаний на получение гермоплазмы (генетического материала) кукурузы, сои, рапса и пшеницы по технологии немецкой компании Bayer, говорится в совместном сообщении ЦТТ и Bayer. Отбор заявок продлится до конца июня, в итоге гермоплазму на безвозмездной основе получат 10 компаний.

ЦТТ появился в результате слияния немецкой Bayer и американской Monsanto – Федеральная антимонопольная служба России в обмен на согласование сделки обязала Bayer передать некоторые цифровые решения в сельском хозяйстве и технологии селекции семян. ЦТТ создан на базе Высшей школы экономики (ВШЭ) для координации этой работы.

По некоторым культурам Россия зависит от зарубежных высокопродуктивных семян, говорит директор Института развития и права ВШЭ-Сколково Алексей Иванов. Так, например, приходится закупать до 65% посевного материала для выращивания кукурузы. Технологический трансфер позволит российским компаниям освоить современные маркер-ориентированные методы селекции, т. е. селекции семян с определенными свойствами. «Мы ожидаем, что интерес к участию в программе проявят как государственные НИИ, так и частные селекционные компании», – добавляет директор ЦТТ Михаил Харченко.

Одновременно с этим ЦТТ начал поиск научного центра, на базе которого эксперты Bayer будут обучать российских специалистов эффективным методам селекции, говорится в сообщении. Прошедшие обучение смогут передать полученные знания своим коллегам, говорит руководитель дивизиона Crop Science в странах СНГ компании Bayer Ив Пике.

Политика
Новости

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Ведомости
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Бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась поддержать нынешнего главу государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента, передает издание «Украинские новости».

«Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной», – заявила она на брифинге в Киеве. По ее словам, Зеленский и Порошенко не смогут остановить вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Порошенко не должен был пройти во второй тур, считает Тимошенко. «Выборы были сфальсифицированы... он [Порошенко] туда прорвался нечестным путем», – пояснила она, добавив, что не планирует обжаловать результаты первого тура в суде. Отказ от обжалования экс-премьер объяснила тем, что ее команда не верит в возможность добиться справедливости в украинских судах. Тимошенко также пообещала не устраивать акции протеста из-за проигрыша в первом туре. Подобные мероприятия «расшатывают стабильность Украины», отметила она.

Ранее украинский депутат Мустафа Найем заявил, что Зеленский и Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре. Бывший премьер может поддержать Зеленского в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции, утверждал Найем. «Если такие договоренности будут достигнуты, то это будет означать, что Зеленский огласит своим премьер-министром Юлию Тимошенко», – пояснял депутат. Информацию о переговорах Зеленский и Тимошенко позже опровергли.

На Украине 31 марта прошли выборы президента. По данным ЦИК страны, после обработки 98,9% протоколов Зеленский набрал 30,23% голосов, Порошенко – 15,91%, Тимошенко – 13,39%. На 4-м месте оказался встречавшийся накануне выборов с российским премьером Дмитрием Медведевым Юрий Бойко с 11,68%. Зеленский выиграл в 19 из 24 областей Украины и Киеве, Порошенко – в Львовской и Тернопольской областях, Тимошенко – в Ивано-Франковской области. На подконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей больше всего голосов набрал Бойко. Явка на выборах составила 63,52%, они признаны состоявшимися.

Как проходило голосование на выборах президента Украины

Выбор редактора
Политика
Новости

ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек

Ведомости
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Численность населения Земли в 2018 г. выросла и составила 7,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН. Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.

Средний уровень рождаемости продолжит снижаться. Сейчас он составляет 2,5 ребенка на 1 женщину. К 2030 г. он упадет до 2,4 ребенка на женщину. По прогнозам ООН, к 2050 г. более 70% людей будут жить в странах, где общий показатель рождаемости станет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Как ранее отмечали в ООН, основной прирост населения Земли будет происходить за счет Африки. Общее число жителей стран континента сейчас увеличивается на 2,5% в год. Также народонаселение вырастет в Азии – до 2050 г. на 0,9 млрд человек.

К 2050 г. население Земли заметно постареет. В 2018 г. люди старше 65 лет составляют 19% населения Европы, 16% населения Северной Америки. К 2050 г. их станет 28 и 23% соответственно. В Азии и Латинской Америке доля пожилых вырастет до 18%. В Африке, где самое молодое население в мире, к 2050 г. доля пожилых составит 9%.

По данным ООН, более половины жителей Земли – горожане. В дальнейшем урбанизация Земли будет расти. К 2050 г. 60% населения стран мира будут жить в городах, а к 2100 г. – около 68%.

Бизнес
Новости

«Магнит» объявил о запуске программы лояльности

Ведомости
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Российский ритейлер «Магнит» объявил о запуске собственной программы лояльности, говорится в сообщении компании. Покупатели смогут копить бонусы при покупках сразу во всех магазинах сети: супермаркетах, аптеках, магазинах формата «у дома». Бонусы будут начисляться по системе 1 бонус – 1 руб. Покупатели смогут оплачивать бонусами до 100% чека покупки.

В «Магните» надеются, что каждый третий чек в магазинах сети будет оплачиваться картой лояльности.

Сейчас программа действует в пилотном режиме в трех регионах России: Костромской, Челябинской и Ярославской областях. До конца года она заработает во всех 65 регионах, где работает «Магнит». На конец 2018 г. у «Магнита» было более 18 000 магазинов.

В начале 2018 г. основатель сети «Магнит» бизнесмен Сергей Галицкий продал большую часть своего пакета (29,1%) ВТБ за 138 млрд руб., позже банк перепродал 11,82% Marathon Group. После этого сменилось руководство ритейлера.

Уже несколько лет «Магнит» пытается увеличить рост продаж и приток покупателей. Выручка второго по обороту российского ритейлера выросла в 2018 г. на 8,2% до 1,2 трлн руб. Чистая прибыль «Магнита» за 2018 г. сократилась на 4,9% до 33,8 млрд руб. Годовая EBITDA уменьшилась на 2% до 89,8 млрд руб., рентабельность по ней сократилась с 8 до 7,3%, говорилось в финансовой отчетности компании.

Выручка лидера российского ритейла X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») за год выросла на 18,5% до 1,53 трлн руб.

Политика
Новости

Путин проведет первые переговоры с новым президентом Казахстана

Ведомости
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Президент России Владимир Путин 3 апреля встретится с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте Кремля.

Переговоры пройдут в России. Это будет первая зарубежная поездка Токаева после вступления в должность президента Казахстана.

Путин и Токаев планируют обсудить ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также региональную повестку.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта ушел в отставку. Его полномочия перешли к Токаеву, который занимал пост спикера сената. Он будет исполнять обязанности главы Казахстана до следующих выборов в апреле 2020 г.

Бизнес
Новости

«Новатэк» заключил первые соглашения на поставку газа с «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
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«Новатэк» заключил соглашения с трейдинговой компанией Vitol и испанской энергетической компанией Repsol о поставке сжиженного природного газа (СПГ) с «Арктик СПГ – 2» и других проектов, сообщает компания.

Оба соглашения предусматривают заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн т СПГ. Компания отмечает, что соглашение с Repsol позволит ей увеличить присутствие на рынках Пиренейского полуострова, а соглашение с Vitol – обеспечит гибкость поставок СПГ по всему миру и максимально реализовывать потенциал по созданию СПГ-хабов в Азиатско-Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах.

«Арктик СПГ – 2» – второй завод «Новатэка» по производству СПГ после «Ямал СПГ». Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

В начале марта Total купил 10% в «Арктик СПГ – 2». Остальные 90% принадлежат «Новатэку». У французской компании есть возможность нарастить долю в проекте до 15%, если доля «Новатэка» станет меньше 60%. Ранее «Новатэк» заявлял, что инвесторами «Арктик СПГ – 2» могут стать компании из Китая, Японии, Саудовской Аравии и других стран.

Бизнес
Новости

РФС сообщил о резком росте расходов «Спартака» и ЦСКА на выплаты агентам

Ведомости
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем сайте расходы футбольных клубов на вознаграждения агентам – посредникам при совершении трансферов спортсменов из одного клуба в другой.

Как следует из материалов РФС, расходы некоторых клубов на посредников возросли в прошлом году в несколько раз к 2017 г. Лидером по тратам стал футбольный клуб «Спартак», который принадлежит миллиардеру и совладельцу «Лукойла» Леониду Федуну. Клуб потратил на вознаграждения более 9 млн евро – в 3,7 раза больше, чем в позапрошлом году.

Самый большой рост расходов на выплаты агентам у ЦСКА, им владеет бизнесмен Евгений Гинер. В 2018 г. клуб выплатил агентам 3,8 млн евро – в 7 раз больше, чем в 2017 г. Петербургский «Зенит» (основной спонсор – «Газпром») в прошлом году потратил на агентов чуть более 3 млн евро, данные за 2017 г. о клубе не опубликованы. Расходы футбольного клуба «Краснодар», им владеет один из основателей «Магнита» Сергей Галицкий, на агентов составили около 1 млн евро. Для сравнения: в 2017 г. клуб потратил на агентов чуть больше 13 000 руб.

Траты футбольного клуба «Локомотив», принадлежащего РЖД, в прошлом году почти не изменились: он выплатил агентам 43,6 млн руб. (около 600 000 евро по среднему значению курса за 2018 г.), а в 2017 г. сумма его расходов составила 47,4 млн руб.

РФС публикует расходы клубов на выплаты агентам с 2015 г. Это требование УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций).

Недвижимость
Новости

Крупнейший застройщик жилья в России отчитался о росте прибыли в семь раз

Ведомости
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Группа компаний ПИК, крупнейший застройщик жилой недвижимости в России, в 2018 г. получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд руб., что в 7 раз превосходит аналогичный показатель за 2017 г., следует из ее отчетности по МСФО.

Общая выручка ПИК выросла более чем на 40% до 245,8 млрд руб. (в 2017 г. – 175 млрд руб.), почти на 39% выросла выручка от продажи недвижимости – до 236,3 млрд руб. против 170,1 млрд в прошлом году. EBITDA увеличилась на 214,7% и составила 42,8 млрд руб. против 13,6 млрд в 2017 г. Рентабельность по EBITDA выросла до 17,2%. В прошлом году этот показатель достиг 7,8%.

Маржа компании выросла до 22,4% с 16,2% в 2017 г.

На конец 2018 г. общая стоимость активов девелопера составила 382,1 млрд руб. Портфель проектов вырос на 19,8% до 269,5 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2018 г. составил 2,5 млрд руб., сократившись в 6 раз к показателю прошлого года, его соотношение к EBITDA снизилось до 0,06%.

Девелопер связывает улучшение своих финансовых показателей с хорошей динамикой продаж недвижимости, выходом на новые региональные рынки Екатеринбурга и Тюмени, сокращением чистого долга. Ввод жилья в 2018 г., по данным сайта компании, составил почти 2 млн кв. м.

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