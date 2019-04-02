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Goldman Sachs оценил перспективы президентства Зеленского

Инвестиционный банк Goldman Sachs оценил эффективность шоумена Зеленского в качестве возможного президента Украины, сообщает «Интерфакс». По мнению аналитиков инвестбанка, она будет зависеть от способности Зеленского создать альянсы с политическими партиями страны на будущих парламентских выборах.

Выборы в Верховную раду пройдут 27 октября, и соцопросы показывают, что она станет еще более раздробленной, отмечают аналитики. В Goldman Sachs ожидают, что в случае победы Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман и нынешнее правительство останутся на своих местах.

В 2014 г. полномочия Верховной рады были существенно расширены. Она имеет право сместить президента страны через процедуру импичмента. Президентские указы о введении военного или чрезвычайного положения, всеобщей мобилизации требуют утверждения в парламенте. Также именно Верховная рада назначает премьер-министра и формирует кабинет правительства страны.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 14:00 по киевскому времени (совпадает с московским), обработано 99,18% протоколов. Зеленский набрал 30,22% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко – 15,92% голосов. Оба кандидата прошли во второй тур. Экс-премьер страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,39% и выбыла из борьбы за президентское кресло.

Тимошенко уже отказалась поддерживать Зеленского и Порошенко во втором туре выборов, передает издание «Украинские новости». «Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной», – заявила бывший премьер на брифинге в Киеве.

Goldman Sachs отмечают, что поражение Юлии Тимошенко позитивно повлияло на цены украинских еврооблигаций, и предполагает, что приток средств в них с внутреннего рынка увеличится. А это снизит опасения инвесторов по поводу способности Украины выплачивать внешний долг.