Политика

Новости

«Коммерсантъ»: взрыв в академии в Петербурге могут признать терактом

Взрыв, произошедший в военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге, следствие может квалифицировать как теракт, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации источников газеты, курсанты обнаружили подозрительный пакет приблизительно в 13.30 под одной из лестниц в здании академии. Учащиеся академии сообщили о находке преподавателям, среди которых был полковник Рифат Закиров.

По данным газеты, Закиров в прошлом профессиональный сапер. По одной из версий следствия, полковник решил накрыть пакет бронежилетом, чтобы минимизировать последствия возможного взрыва. При соприкосновении с бронежилетом взрывное устройство сработало. Взрыв был настолько мощным, что обвалилась лестница. Мощность безоболочного устройства, о взрыве которого ранее сообщило Минобороны, была эквивалентна 500–600 г тротила, уточняет газета. Его конструкцию еще предстоит установить экспертам-взрывотехникам ФСБ. Помимо Закирова ранения получили и другие преподаватели академии – полковник Николай Курдай, майор Андрей Тонышев и старший лейтенант Валентина Головачева, пишет «Коммерсантъ».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более человек». Расследованием занимается военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского – один из крупнейших военных вузов России. В учебном заведении готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов Вооруженных сил России, а также федеральных органов исполнительной власти.