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Тереза Мэй попытается отсрочить Brexit и договориться с лейбористами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросит Евросоюз (ЕС) отложить выход страны из блока до 22 мая, а к тому времени при поддержке оппозиционной лейбористской партии постарается сформулировать новые условия Brexit. Это означает, что после выхода Великобритания может быть связана с ЕС гораздо теснее, чем предполагали сторонники Brexit и предусматривало предыдущее соглашение премьера, трижды провалившееся в парламенте, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, но, поскольку депутаты не поддержали план Мэй, который она в конце прошлого года согласовала с Брюсселем, премьер-министр уже просила об отсрочке. ЕС дал время до 22 мая, если план будет одобрен, либо до 12 апреля, если нет. В пятницу парламент снова не поддержал сделку Мэй, а в понедельник ни один из альтернативных вариантов, вынесенных на голосование, не получил большинства голосов (хотя предложение создать таможенный союз с ЕС недобрало всего три голоса).

После семичасового заседания правительства во вторник Мэй заявила, что кабинет постарается договориться с лейбористами об альтернативном плане, который был бы поддержан парламентом и который она сможет представить лидерам ЕС 10 апреля. Если согласовать такой план не удастся, правительство представит парламенту несколько вариантов и обязуется реализовать тот, что будет выбран. Ранее Мэй заявляла, что не обязана выполнять альтернативный план, который поддержат депутаты.

Если согласованный вариант все-таки будет представлен Брюсселю, Великобритания выйдет из ЕС 22 мая с перспективой договориться об условиях сосуществования в переходный период, который может длиться до конца 2022 г., отмечает WSJ. В этом случае между сторонами будут сохраняться нынешние торговые отношения.