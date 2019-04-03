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Избирком Турции пересчитает результаты выборов мэра в Стамбуле

Высшая избирательная комиссия (YSK) Турции пересчитает результаты выборов мэра в Стамбуле, сообщает Reuters. Результаты голосования будут перепроверены в 7 из 39 районов города.

Партия справедливости и развития (ПСР) действующего президента страны Тайипа Эрдогана, которой не удалось набрать большинство голосов, опротестовала итоги голосования. Кандидат в мэры от ПСР Бинали Йилдирим отстал от соперника-оппозиционера, представлявшего Народно-республиканскую партию (НРП), Экрема Имамоглу на 25 000 голосов. Как отмечает агентство, информацию о такой разнице голосов двух кандидатов подтвердили оба кандидата.

НРП также подало свой протест относительно результатов выборов мэра в Стамбуле и надеется получить новые голоса в ходе проверки протоколов. Руководитель стамбульского отделения НРП Джанан Кафтанджиоглу не согласна с результатами партии в 22 районах города, цитировало политика Reuters.

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. По предварительным итогам голосования, ПСР победила в 40 из 81 провинции страны, а ее партнер по правящей коалиции Партия националистического движения одержала победу еще в 12 регионах Турции. Сохранить лидерство в крупнейших городах страны – Стамбуле и Анкаре – партии Эрдогана не удалось.