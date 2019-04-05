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В анализах Зеленского и Порошенко не нашли наркотиков

В анализах кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленского и Петра Порошенко, которые вышли во второй тур выборов, не нашли наркотиков.

Зеленский опубликовал скриншот результатов анализов на своей странице в Facebook. В документе напротив названий наркотиков, в частности метамфетаминов, кокаина, метадона, опиатов, стоят нули. «В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», – говорится в документе.

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый, где Порошенко сдавал анализы, объявил, что результаты быстрого теста анализов действующего украинского президента показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества, передает «Интерфакс-Украина».

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на крупнейшем украинском стадионе «Олимпийский». В качестве одного из условий он назвал то, что они оба должны «обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Анализы они сдали ранее 5 апреля. Результаты на алкоголь пока не оглашались.