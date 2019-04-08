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Эксперты назвали дело Калви недопустимым методом разрешения корпоративного конфликта

Ведомости
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В основе уголовного дела против Майкла Калви и его коллег из Baring Vostok лежит корпоративный конфликт, который разрешается недопустимыми методами, пришли к выводу эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП) при бизнес-омбудсмене.

При избрании меры пресечения в отношении подозреваемых также были допущены нарушения действующего законодательства, которое запрещает арест предпринимателей по подозрению в совершении экономических преступлений, считают эксперты. По словам сопредседателя ЦОП Андрея Назарова, центр вынесет это дело на рассмотрение межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре, а также воспользуется другими доступными инструментами для воздействия на ситуацию.

В середине февраля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал основателя фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, партнеров фонда Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Их обвиняют в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Обвиняемые вины не признают.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде. Фотографии

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Стиль жизни
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Умер проектировщик космического корабля Гагарина Виктор Благов

Ведомости
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Проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 г. совершил полет первый космонавт Юрий Гагарин, и руководитель полетов орбитальных станций «Салют» и «Мир» Виктор Благов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», где Благов работал главным специалистом. О дате и месте прощания с ним не сообщается.

Благов участвовал в проектировании пилотируемого корабля «Восход», а также в подготовке к проведению совместного полета советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона». Он также работал над научно-технической координацией и сопровождением работ по Международной космической станции (МКС). Благов неоднократно получал награды от «Роскосмоса».

Виктор Благов родился 3 января 1936 г. Он пришел на работу в «Энергию» в 1959 г. после окончания МАИ. Прошел путь от инженера до заместителя руководителя отделения – начальника отдела.

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Бизнес
Новости

Адвокат сообщил о возмещении бывшим полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»

Ведомости
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Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на 5,7 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Павла Зайцева. «В адрес компании «Роснефть» было направлено платежное поручение на сумму в 5 744 000 руб.», – сказал Зайцев.

Несмотря на это, Мосгорсуд оставил без изменений решение о домашнем аресте Ишаева до 27 мая. Сам Ишаев на заседании не присутствовал.

Ишаев был задержан 28 марта, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти». По версии следователей, Ишаев в 2014–2017 гг., занимая пост вице-президента «Роснефти», «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства компании «с принадлежащей ему коммерческой организацией». Следователи оценили ущерб в 5 млн руб.

РБК со ссылкой на источники уточнял, что Ишаев сдал «Роснефти» офис в Хабаровске по расценкам «Москва-сити». Согласно договору аренды, информация о котором есть на сайте госзакупок, в 2015 г. «Роснефть» заключила с ООО «Бэйс» (Ишаев является бенефициаром компании) договор аренды на 13,7 млн руб. в год. То есть аренда 1 кв. м офиса в Хабаровске обошлась компании в 50 000 руб. в год. Ишаев вину не признает.

Ишаев – первый губернатор Хабаровского края, он возглавил регион в 1991 г. После увольнения в 2009 г. он стал полпредом президента в Дальневосточном округе, в 2012 г. получил пост министра по делам Дальнего Востока. В 2013 г. после ухода из полпредства он курировал проекты «Роснефти» на Дальнем Востоке.

Политика
Новости

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

По словам Чубайса, арест Абызова «вызвал целый поток злобного негатива» об экс-министре. Навальный, добавил он, не увидев ни одного документа по делу, «динамично перебегает» на сторону правоохранителей. Для оппозиционера, подчеркнул Чубайс, «агрессивное вранье становится просто обязательной частью его левой антибуржуазной повестки».

При этом Чубайс репостнул сообщение руководителя инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева, отметив, что оно полезно «для тех, кто хочет понять, а не поднять свой рейтинг». Васильев в своем сообщении указал на то, что Абызов «считался высококлассным системным менеджером» и именно за эти навыки его дважды «призывали на самые высокие должности».

Чубайс поручился за Абызова после его задержания. Также за экс-министра поручились сопредседатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и заместитель председателя правления «ВБЭ.РФ» Наталья Тимакова.

Абызов работал с Чубайсом в РАО «ЕЭС России». В 1999 г. он стал его заместителем. Ушел из компании в 2005 г.

Навальный 28 марта опубликовал видеоролик, в котором прокомментировал задержание Абызова и подчеркнул, что «не жалко их никого, а его [Абызова] особенно». «Я хотел бы, чтобы все это четко понимали, Абызов – страшный вор и коррупционер. То есть реально чувак просто крал все абсолютно, просто все, что плохо лежит и хорошо лежит. Он работал в РАО ЕЭС, и даже по меркам РАО ЕЭС, которое было просто воровской конторой под руководством вора Чубайса, – даже там он считался беспредельщиком», – отметил он.

Экс-министра задержали 27 марта. Его обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов вместе с подельниками похитил и вывел за рубеж 4 млрд руб. Эти деньги были украдены у Сибирской энергетической компании и компании «Региональные электрические сети», крупных поставщиков энергии в Новосибирской области, считает СК. Абызов вину не признает.

Политика
Новости

Мосгорсуд отказался отпустить из-под ареста сенатора Арашукова

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным продление ареста на три месяца отстраненному от должности сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, обвиняемому в организации убийств и участии в преступном сообществе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Таким образом, Арашуков останется под стражей до 30 июня.

Суд также признал законным продление ареста двоюродному брату сенатора, гендиректору АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову. В ходе заседания следователь заявил, что свидетелям по делу Арашукова может грозить убийство. «Как следует из оперативной справки, на свидетелей может оказываться давление вплоть до их убийства. На свидетелей, которые могут давать показания, может быть оказано давление, им угрожает физическая расправа», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Сенатор от Карачаево-Черкесии был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Позже он был временно отстранен от должности. Арашуков вину не признает.

РБК в начале апреля сообщил, что сенатор не подал к 1 апреля декларацию о доходах за 2018 г. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подать декларацию до 1 апреля. Если он предоставляет «заведомо недостоверные или неполные сведения» о доходах, то это может повлечь либо предупреждение, либо освобождение от должности. Решение о досрочном прекращении полномочий должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для этого.

Керимов, Арашуков и другие. Какие сенаторы были фигурантами уголовных дел

Бизнес
Новости

Нефтяники подписали договоренности с правительством о сдерживании цен на топливо

Ведомости
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Руководители десяти крупнейших нефтеперерабатывающих компаний подписали договоренности с правительством сдерживать рост цен на топливо, говорится на сайте правительства.

По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 26 марта вышел протокол, в котором говорится, что нефтеперерабатывающие компании продлят действие соглашений с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), по которому сдерживают рост цен на моторное топливо на мелкооптовом рынке. Подписи под документом поставили руководители «Роснефти», «Газпром нефти», «Газпрома», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Русснефти», «Татнефти», «Нового потока», «Нефтегазхолдинга», а также «ТАИФ-НК».

В проекте протокола также были несколько пунктов, которые должны были стабилизировать ситуацию на топливном рынке, рассказывали два чиновника «Ведомостям».

Но меры поддержки рынка еще обсуждаются как среди чиновников, так и среди нефтяных компаний, рассказали «Ведомостям» собеседники уже после публикации сообщения правительства.

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Политика
Новости

Суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Ведомости
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Красногорский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в доход государства имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Изъятые у Шестуна и аффилированных с ним компаний объекты оцениваются в 10 млрд руб., уточнил представитель прокуратуры. На момент написания материала решение суда в карточке дела отсутствовало.

Генпрокуратура утверждает, что изъятое имущество Шестун купил на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. Всего с 2003 по 2018 г. он приобрел более 750 объектов недвижимости, из них 654 – это участки в Серпуховском районе общей площадью свыше 1300 га, указывало ведомство. Шестуну, по данным Генпрокуратуры, принадлежит более 43 дорогостоящих автомобилей и единиц другой техники стоимостью свыше 49 млн руб.

Информация об этом в справках об имуществе и доходах Шестуна не отражалась. Большая часть объектов оформлялась на его родственников либо на подставных лиц. Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении активов кратно занижалась их стоимость, уточняло ведомство. По данным Генпрокуратуры, экс-глава района – фактический владелец парк-отеля «Дракино» (номинальный хозяин – бизнесмен Борис Криводубский) и базы отдыха «Медвежья берлога» (принадлежит ООО «Винтер», которое проходит ответчиком по делу). Прокуроры ссылались на показания номинальных владельцев и управленцев, которые указали на Шестуна как на подлинного хозяина вверенного им имущества.

Суд арестовал Шестуна в середине июня 2018 г. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, отмывании незаконно полученных денег и имущества, а также в получении взятки в особо крупном размере. Он своей вины не признает. Потерпевшей стороной по делу признана администрация Серпуховского района Подмосковья.

Политика
Новости

Губернатор Хакасии подал новый иск о защите чести и достоинства к Леонтьеву

Ведомости
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Губернатор Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба правительства региона.

«Он подал его [иск] как частное лицо, поэтому подробности сообщить мы не можем», – отметила пресс-служба.

Пресс-служба Абаканского городского суда, где будет рассматриваться иск, сообщила «РИА Новости», что иск касается высказываний Леонтьева, сделанных на радио в конце прошлого года.

В декабре 2018 г. Леонтьев оскорбительно высказался о Коновалове. «Протестное голосование мы сейчас видим в России. Есть регион Хакасия, там выбрали губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он открытый дебил, совершенно манифестированный», – сказал он (цитата по «Коммерсанту»).

Леонтьев, комментируя иск Коновалова к радиостанции «Говорит Москва», отметил: «Вопрос настолько непростой был, что действующий губернатор Хакасии думал аж почти полгода, наверное, он размышлял – вот он то, как я его определил, или нет. И пришел к какому-то определенному выводу, что свидетельствует о его сообразительности».

Кремль, комментируя в декабре высказывание Леонтьева, отметил, что это непозволительное заявление в адрес руководителя региона, отметив, что существуют «определенные методы урегулирования таких споров, в случае если появляются на этот счет претензии». Леонтьев, поясняя «Говорит Москва» свое высказывание позже, сказал, что оно не было эмоциональным. «Никаких эмоциональных высказываний у меня не было. Ирония является эмоцией? Ну, наверное», – подчеркнул он. «Они [жители Хакасии], – добавил пресс-секретарь «Роснефти», – с тем же успехом могли избрать моржа. Или свинью».

Ранее Коновалов уже одерживал победу по иску к Леонтьеву о защите чести и достоинства. Его претензии касались высказывания пресс-секретаря «Роснефти» в эфире ТВ7 о том, что избирательная кампания Коновалова спонсируется холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский».

Коновалов участвовал в выборах губернатора в единый день голосования 9 сентября и вместе с членом «Единой России» Виктором Зиминым, который на тот момент занимал пост главы региона, прошел во второй тур. После этого Зимин снялся с выборов. Коновалов, который участвовал во втором туре один, был избран губернатором, заручившись поддержкой 57% избирателей.

Технологии
Новости

«Национальная медиа группа» закрыла сделку по покупке Art Pictures Studio

Ведомости
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«Национальная медиа группа» (НМГ) закрыла сделку по покупке 50% Art Pictures Studio, говорится в сообщении компании. Со стороны медиагруппы в сделке участвовала «НМГ студия». Доля второго акционера, Федора Бондарчука, осталась неизменной – 50%. Другие условия сделки стороны не раскрывают.

«Сделка по приобретению доли в Art Pictures Studio медиахолдингом НМГ происходила поэтапно. Я уверен, что Art Pictures Studio получила в партнеры сильнейшего игрока рынка с большими медийными ресурсами. В скором времени мы нацелены существенно увеличить объемы кинопроизводства и сосредоточиться на продвижении российского кино на международной арене», – приводятся в сообщении слова основателя и учредителя Art Pictures Studio Федор Бондарчук.

Art Pictures Studio была основана в 2005 г. Студия выпустила на большой экран такие фильмы, как «Притяжение», «Сталинград», «9 рота», «Лед», «Селфи». НМГ была создана в 2008 г. путем объединения медийных активов «АБ Россия», Алексея Мордашова, «Сургутнефтегаза» и страховой группы «Согаз». Сейчас в НМГ входят «Первый канал», «Пятый канал», РЕН ТВ, «78», газеты «Известия», «Спорт-экспресс» и информационный центр IZ.ru.

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Технологии
Новости

Минкомсвязи предлагает разрешить иностранцам напрямую владеть 20%-ной долей СМИ

Ведомости
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Минкомсвязи разработало поправки в закон «О СМИ», уточняющие права иностранцев на владение долей в российских СМИ, передает «Интерфакс». Проект поправок уже согласован с Минэкономразвития. Он предполагает исключение из статьи слово «участник» и упрощение корпоративной схемы ограничений, накладываемых законом на владение СМИ. В действующей редакции закона иностранцы, а также лица с двойным гражданством не могут быть учредителями СМИ, владеть или контролировать более чем 20%-ную долю (акции) «в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя средства массовой информации».

В законопроекте говорится, что в случае несоответствия владельца СМИ требованиям закона «О СМИ» его корпоративные права, предусмотренные Гражданским кодексом, ограничиваются не полностью, а только при превышении долевого участия в 20%.

В январе Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения ст. 19.1 закона «О СМИ». Ограничение доли иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20% может угрожать национальной безопасности России, решил суд. Использование наряду с понятием «учредитель СМИ» термина «участник СМИ» затрудняет точное установление адресатов запрета, постановил суд. По его мнению, нет ясности в вопросе о том, может ли россиянин, имеющий гражданство другой страны, владеть долей, превышающей 20% уставного капитала СМИ. Суду неясно, о 20% участия в каком обществе идет речь – которое само является учредителем СМИ, организацией, осуществляющей вещание, или участником такой организации.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Мизулина назвала фейком сообщения о ее просьбе запретить йогу в СИЗО

Ведомости
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Зампред комитета по законодательству Совета Федерации Елена Мизулина назвала фейком сообщения о ее требовании запретить занятия йогой в СИЗО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление сенатора. Мизулина пообещала обратиться в Роскомнадзор в связи с распространением этой информации.

О том, что Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность проведения занятий йогой в московских СИЗО, сообщил в марте «Московский комсомолец». Позже издание уточнило, что обращение сенатора основано на письме профессора-богослова и эксперта по сектантству Александра Дворкина. По его мнению, в условиях СИЗО занятия йогой могут «привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению» и «появлению гомосексуальных связей между заключенными». Дворкин отмечал, что это может стать причиной конфликтов между сокамерниками.

После обращения сенатора занятия йогой в московских СИЗО были приостановлены, сказала агентству заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева. «В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований «запретить проведение занятий йогой в СИЗО», и уж тем более «запретить йогу», – заявила в свою очередь Мизулина. По словам сенатора, она лишь перенаправила в прокуратуру поступившее ей письмо, как делает это регулярно.

По закону Роскомнадзор не обладает полномочиями оценивать, является ли та или иная новость фейком. Это может решить только лично генпрокурор или его заместители.

Технологии
Новости

«Ростелеком» заменит структуры Черепенникова в УК компании для создания систем хранения данных

Ведомости
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«Ростелеком» заменит структуры Антона Черепенникова в капитале ООО «Национальные технологии». По условиям сделки «Ростелеком» выкупает 49% долей у структур «ИКС холдинга» – холдинга «Цитадель» и «КНС групп» (Yadro); «Ростеху» будет принадлежать 51% долей в уставном капитале. Об этом говорится в сообщении «Ростелекома».

Структуры «ИКС холдинга» продолжат сотрудничать с «Национальными технологиями», в том числе создавать новые продукты, заверил представитель холдинга: Yadro продолжит поставлять оборудование и помогать экспертизой, «Цитадель» – использовать комплекс «Купол» от «Нацинальных технологий» для поставок операторам. «Новый альянс позволит существенно расширить возможности для создания и реализации отечественной ИТ-продукции гражданского назначения», – говорится в сообщении «Ростеха».

Техническое решение «Национальных технологий» для исполнения закона Яровой ранее тестировал «Мегафон». В марте 2018 г. испытания оборудования проводились в Нижнем Новгороде, а в мае того же года «Мегафон» и «Скартел» («дочка» «Мегафона», работающая под брендом Yota) заказали тестовое оборудование для разных городов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Национальные технологии» зарегистрировано в октябре 2017 г. Сейчас 51% компании принадлежит АО «Концерн «Автоматика», по 24,5% – у ООО «КНС групп» и ООО «Цитадель». Выручка «Национальных технологий» в 2018 г. превысила 2,3 млрд руб.

Холдинг «Интеллектуальные компьютерные системы» зарегистрирован в декабре 2018 г. 99% компании принадлежит Антону Черепенникову (ранее Алишер Усманов вложил $100 млн в основанную Черепенниковым киберспортивную компанию Virtus.pro). В 2019 г. под управление холдинга перейдут 23 актива, в том числе группы компаний «Цитадель», «Форпост» и «Криптонит».

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