Эксперты назвали дело Калви недопустимым методом разрешения корпоративного конфликта
В основе уголовного дела против Майкла Калви и его коллег из Baring Vostok лежит корпоративный конфликт, который разрешается недопустимыми методами, пришли к выводу эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП) при бизнес-омбудсмене.
При избрании меры пресечения в отношении подозреваемых также были допущены нарушения действующего законодательства, которое запрещает арест предпринимателей по подозрению в совершении экономических преступлений, считают эксперты. По словам сопредседателя ЦОП Андрея Назарова, центр вынесет это дело на рассмотрение межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре, а также воспользуется другими доступными инструментами для воздействия на ситуацию.
В середине февраля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал основателя фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, партнеров фонда Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Их обвиняют в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Обвиняемые вины не признают.