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Медведев назначил компенсации по 400 000 рублей тяжело пострадавшим в «Зимней вишне»

Премьер Дмитрий Медведев распорядился выплатить единовременное пособие в размере 400 000 руб. пострадавшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В частности, пособие получат те, чьему здоровью был нанесен тяжкий вред.

Списки пострадавших, получивших в результате пожара тяжкий вред, должна предоставить коллегия администрации Кемеровской области, говорится в документе.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел больше года назад – 25 марта 2018 г. В нем погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Ранее родственники погибших получили по 6,15 млн руб. – по 1 млн из федерального и областного бюджетов, 3 млн руб. – от совладельца ТЦ Дениса Штенгелова, по 1,15 млн руб. перечислило региональное отделение Российского красного креста. В июле совет народных депутатов Кемеровской области принял закон, согласно которому родственникам погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» выплатят дополнительно по 2 млн руб.

Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 – родственники погибших в пожаре, уточняет «Интерфакс».

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