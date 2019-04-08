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Путин: введение безвизового режима с Турцией возможно после решения ситуации в Сирии

Введение полного безвизового режима между Россией и Турцией зависит от обстановки в регионе и связано в том числе с решением сирийской проблемы, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Здесь наши специальные службы между собой должны выработать определенные параметры работы, и эта работа идет», – добавил Путин.

По его словам, в ближайшее время Россия и Турция примут решение об отмене виз для профессиональных водителей и уже «фактически договорились» о безвизовом режиме для всех владельцев служебных паспортов в Турции. «А по турецким правилам владельцев таких паспортов в Турции в три раза больше, чем в России», – отметил российский президент.