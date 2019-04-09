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Трамп предложил разлучать семьи мигрантов и не предоставлять им убежища

Дональд Трамп предложил более жесткие меры для реализации своего предвыборного обещания остановить миграционные потоки из стран Латинской Америки: он настаивает на разлучении семей мигрантов, сообщает CNN со ссылкой на неназванных участников встречи, которую несколько дней назад провел президент США с госсекретарем Майклом Помпео, бывшим министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и другими чиновниками правительства. Официальных комментариев от представителей Белого дома и департамента внутренней безопасности по поводу обсужденных мер CNN не получила.

По данным источников телеканала в правительстве, на совещании Трамп потребовал закрыть переход в Эль-Пасо (Техас), а за ним и все нелегальные лазейки для иммигрантов. На этом же совещании бывший министр Нильсен назвала это «очень плохой и даже опасной идеей» и предложила альтернативный план — перекрыть лишь разрешенные пограничные переходы. Иначе множество семей будет разделено, предупредила чиновница. Несколько источников CNN, присутствовавших на совещании, отметили, что президент заявил, что эта проблема «его не интересует». По информации телеканала, руководитель аппарата Белого дома Мик Малвени разубедил Трампа закрывать переход в Эль-Пасо.

В Белом доме также обсудили планы по запрету на предоставление политического убежища для просителей из стран Латинской Америки. По мнению президента США, многие мигранты пользуются мягкостью законодательства США и таким образом добиваются права на въезд.

Строительство стены на границе с Мексикой стало одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Ее сооружение вызвало множество споров в конгрессе США. Конгрессмены были недовольны высокой стоимостью финансирования проекта - $5,7 млрд. Трамп не смог добиться денег госбюджета и начал искать дополнительное финансирование из других источников. Чтобы добиться строительства стены президент США ввел режим ЧП, но в феврале палата представителей конгресса США одобрила блокировку режима ЧП. Трамп пообещал наложить на решение конгресса вето.

В последнее время Трамп проводит перестановки в ведомствах, которые отвечают за безопасность страны. В ночь на 8 апреля по московскому времени Трамп уволил Нильсен, а временно исполняющим обязанности был назначен комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макалинан. Источник Associated Press связывал это с «личным конфликтом», который был у Нильсен на службе. В этот же день он уволил руководителя Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Его пост займет Джеймс Мюррей, передает Reuters.