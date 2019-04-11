Политика

Новости

С предвыборных билбордов Порошенко начали убирать изображение Путина

На Украине начали убирать агитационные билборды с изображением президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. На фотографиях, опубликованных в Faceboоk бывшем украинским министром юстиции Еленой Лукаш, видно, как плакат с Путиным и Порошенко меняют на изображение, на котором нет президента России.

Аналогичные фотографии публикуют многие другие пользователи социальных сетей. Например, похожую фотографию опубликовал заместитель главного редактора «РБК-Украина» Сергей Гришин. Также фотографию нового билборда Порошенко разместил в Faceboоk украинский журналист Иван Яковина.

Фотография из Facebook Сергея Гришина

Ранее на Украине появились билборды, на которых были изображены Путин и Порошенко друг напротив друга. Надпись на плакатах гласила: «21 апреля. Решающий выбор!».

Как пояснил штаб Порошенко, эти билборды призваны продемонстрировать способность действующего президента Украины «смело смотреть в глаза» лидеру России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя использование образа Путина в предвыборной агитации Порошенко, ответил: «Мы выбираем Путина, ну а украинцы – посмотрим».

В первом туре выборов президента Украины никто из 39 кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов, в который вышли Порошенко и актер Владимир Зеленский. В первом туре они набрали 15,95% и 30,24% соответственно.

Президентская гонка на Украине. Как это было