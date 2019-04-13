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Политика
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Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Ведомости
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После ликвидации в Тюмени предполагаемых сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) возбуждено уголовное дело – о приготовлении к убийству общеопасным способом и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Вечером 12 апреля в ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы два вооруженных боевика, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК). По его данным, убитые были сторонниками ИГ, «вынашивающими намерения совершить террористические акты». Они находились в одном из частных домов Тюмени и при попытке задержания открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, после чего были нейтрализованы ответным огнем. Среди гражданского населения и сил правопорядка погибших и пострадавших нет.

В Следственном комитете добавили, что в доме, где находились злоумышленники, были обнаружены два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации и элементы взрывных устройств.

Фотографии с места событий в Тюмени

Финансы
Новости

Visa увеличила максимальную сумму для покупок без введения пин-кода

Ведомости
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Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила в России максимальную сумму платежей, для которых не нужно вводить пин-код. Теперь пин-код не требуется при бесконтактной оплате покупок стоимостью до 3000 руб. Раньше пин-код надо было вводить при платежах от 1000 руб. «Теперь платить бесконтактным способом станет еще удобнее», – прокомментировала это нововведение пресс-служба Visa.

Изменения затронут все банки – участники платежной системы Visa, но решение о повышении лимита каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно, пояснил «РИА Новости» руководитель дирекции процессинга Альфа-банка Сергей Брынин. ВТБ и Райффайзенбанк сообщили агентству, что полностью готовы к изменениям, предлагаемым Visa. Газпромбанк, банки «Русский стандарт» и «Открытие» намерены последовать рекомендациям платежной системы, но не уточнили, в какой срок. Промсвязьбанк планирует повышать лимит постепенно.

Другие платежные системы – Mastercard и «Мир» – пока не сообщали о планах последовать примеру Visa и повысить предельную сумму для бесконтактных платежей без пин-кода. Лимит в этих системах сейчас составляет 1000 руб.

Осенью прошлого года Visa сообщила, что Россия находится в тройке стран – лидеров по числу бесконтактных платежей, совершаемых как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay и др.). Эксперты Сбербанка называли рост бесконтактных платежей одним из главных финансовых трендов последних двух лет.

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Технологии
Новости

Роскомнадзор заблокировал второе ярославское СМИ после новости о надписи про Путина

Ведомости
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Роскомнадзор на основании решения Генпрокуратуры заблокировал сайт ярославского издания 76.ru, сообщила его главный редактор Ольга Прохорова в Telegram-канале. На момент публикации зайти на сайт СМИ не получалось, появлялось сообщение о том, что доступ к данному ресурсу ограничен на основании закона об информации. Адрес 76.ru также можно было найти в едином реестре сайтов, распространяющих запрещенную информацию.

По мнению Прохоровой, блокировка связана с тем, что портал отказался удалить новость о надписи, оскорбляющей Путина, на колоннах местного УВД. «Считаю это актом давления на СМИ», – написала она. Главред добавила, что несмотря на блокировку сайта, редакция издания продолжит свою работу.

Ранее по требованию Роскомнадзора был ограничен доступ к сайту ярославского информационного агентства «Яркуб». Ведомство объяснило блокировку тем, что на сайте была обнаружена информация, распространение которой в России запрещено, а именно – новость о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.

«Яркуб» и 76.ru были в числе тех сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на здании УВД. СМИ утром 1 апреля сообщили, что полиция ищет человека, который написал на колоннах УВД «Путин ****р». Надпись состоит ровно из двух слов, из них нельзя сделать однозначный вывод, что речь идет о президенте России с такой фамилией.

Политика
Новости

В Тюмени ликвидировали подозреваемых в подготовке теракта

Ведомости
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Несколько сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство» ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на осведомленные источники. Число убитых не уточняется.

Информацию позже подтвердил «РИА Новости» Национальный антитеррористический комитет. По предварительным данным, ликвидированные боевики готовили теракт.

Вечером 12 апреля на нескольких улицах Тюмени был введен режим КТО, в городе была слышна стрельба. Предполагаемые сторонники ИГ находились в одном из частных домов Тюмени, при попытке задержания они открыли огонь.

Среди мирных жителей жертв и пострадавших во время проведения КТО, по предварительным данным, нет, сообщила представитель департамента здравоохранения региона.

Стиль жизни
Новости

Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая

Ведомости
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Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС. По итогам обсуждения было принято решение выдать прокатное удостоверение картине, но сроки ее показа перенести с 9 мая на другую дату. Она будет определена в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. Сам Лунгин на обсуждении фильма заявил, что готов перенести премьеру на 10 или 12 мая. «Если это действительно такая символичная дата (9 мая), я не хочу прорываться туда лбом», – цитирует режиссера агентство.

Фильм «Братство» рассказывает историю операции 1988 г. по выводу 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг. Минкульт проводил закрытый показ «Братства» по просьбе членов Совета Федерации, тогда фильм посмотрели не только сенаторы, но и ветераны. После показа сенатор Игорь Морозов заявил на заседании Совета Федерации, что фильм якобы искажает исторические события и обижает ветеранов афганской кампании. Лунгин в разговоре с корреспондентом «Говорит Москва» назвал все претензии к фильму мракобесием.

Директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова 8 апреля объявила, что фильм получил прокатное удостоверение с датой 9 мая. Но прокатчик фильма в России – WDSSPR (совместная прокатная компания Disney и Sony Pictures) – удостоверение о прокате так и не получил. Позже замминистра культуры Павел Степанов опроверг слова Любимовой.

Политика
Новости

В Тюмени началась контртеррористическая операция

Ведомости
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На нескольких улицах Тюмени вечером 12 апреля был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Тюменской области. Очевидцы сообщают, что в городе слышна стрельба.

По данным ФСБ, в одном из частных домов Тюмени находятся вооруженные сторонники запрещенной террористической организации «Исламское государство», которые планировали устроить теракт.

Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной. В районе проведения КТО отключили электричество, уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали.

Бизнес
Новости

Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс пресечь серый транзит из Белоруссии

Ведомости
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Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию через территорию России. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, в подобных схемах могло участвовать 28 белорусских фирм-отправителей и девять производителей. Подозрения Россельхознадзора вызвало то, что эти компании по документам за срок от двух до пяти дней успевали доставить продукцию в Алма-Ату или Бишкек, затем вернуться в Белоруссию, преодолев расстояние более 8000 км, загрузиться снова и отправиться по другим адресам.

Государственные ветеринарные службы Казахстана и Киргизии не смогли подтвердить факты доставки товаров от этих производителей и поставщиков в свои страны. Поэтому Россельхознадзор запретил белорусским компаниям транзит своей продукции через Россию до получения бумаг с казахской и киргизской сторон о готовности эти товары принять.

Также Россельхознадзор заявил 12 апреля о том, что нашел склад белорусского контрафакта и фальсификата под Санкт-Петербургом. По документам сухое молоко Слуцкого сыродельного комбината, запрещенное для продажи в России, должно было следовать из Белоруссии в Киргизию, но не доехало до пункта назначения, осев на складе, по адресу которого зарегистрировано шесть предприятий. Все они имеют между собой хозяйственные связи, считают в Россельхознадзоре. На складе обнаружено оборудование для смешивания сухой молочной смеси. И объем производимой готовой молочной продукции предприятиями, участвующими в схемах ложного транзита, в 3 раза превосходит объем поступающего сырья.

Летом 2014 г. Россия запретила ввоз рыбы, молочных, мясных продуктов, овощей и фруктов из ряда стран – Евросоюза, США, Канады и др. Параллельно, по данным ФТС, поставки фруктов и орехов из Белоруссии в 2018 г. выросли почти на 40% до $104 млн, овощей – на 5% до $187,6 млн. Россия обвинила Белоруссию в реэкспорте санкционной продукции и даже запретила ввоз яблок и груш из страны с 12 апреля. Россельхознадзор не исключал грядущих ограничений на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

Ведомости
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ФСБ передала следователям возможный компромат на экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

Как рассказали источники «Коммерсанта», в материалах ФСБ, переданных в центральный аппарат Следственного комитета России, говорится о возможных мошенничестве или растрате, совершенных в особо крупном размере в составе ОПС. При этом среди лиц, возможно причастных к преступлению, упоминается Абызов. Решение о возбуждении нового уголовного дела в отношении экс-министра пока не принято, отмечает издание.

Материалы ФСБ, по данным «Коммерсанта», связаны с делом белгородских энергетиков, фигурантами которого в 2015 г. стали депутат областной думы Виктор Филатов, ранее возглавлявший региональный филиал ОАО «МРСК Центра», и его предполагаемые подельники из числа руководителей и сотрудников ОАО «Корпоративные сервисные системы» («Корссис») – Станислав Милькин, Алексей Зеленский, Павел Тищенко и Александр Пивоваров. Они обвиняются в организации ОПС и растрате, дело сейчас рассматривается в суде.

Имя Абызова появилось в документах в связи с приватизацией в 2006–2007 гг. пакета акций «Корссис», принадлежавшего «ЕЭС России», пишет «Коммерсантъ». Абызов тогда занимал пост заместителя председателя правления РАО Анатолия Чубайса и якобы имел самое непосредственное отношение к процессу приватизации.

Сейчас Абызов находится под арестом по другому делу, он был задержан 25 марта. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Следователи утверждают, что Абызов и члены этого ОПС обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» и похитили 4 млрд руб., а позже вывели эти деньги за рубеж. Абызов не признает обвинения.

Источники «Ведомостей» не исключали, что расследование в отношении Абызова может быть связано с делом о банкротстве группы Е4. Конфликт группы с кредиторами возник в 2014 г., на тот момент Абызов был основным бенефициаром компании.

Михаила Абызова в суде

Политика
Новости

Власти Эквадора освободили соратника Ассанжа

Ведомости
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Власти Эквадора отпустили близкого соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который накануне был задержан полицией страны, сообщает одна из ведущих ежедневных газет Эквадора El Universo. По информации издания, задержанным, чье имя ранее не называлось, оказался гражданин Швеции Ола Бини, который проживал в Эквадоре и попытался улететь из него в Японию. За последние несколько лет Бини 12 раз посещал посольство Эквадора в Лондоне. При нем было обнаружено 30 устройств, которые сейчас проверяет полиция Эквадора, пишет газета.

Ранее министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо в интервью радио Sonorama поясняла, что задержанный был связан с экс-министром иностранных дел Рикардо Патиньо, который предоставил Ассанжу дипломатическое убежище в штаб-квартире посольства Эквадора в Лондоне в 2012 г. Задержанный и Патиньо несколько раз одновременно выезжали в Перу и Испанию. Министр не исключила, что целью задержанного могла стать «дестабилизация» действующего правительства Эквадора с помощью российских хакеров.

Накануне Эквадор отказал Ассанджу в предоставлении убежища. Основатель Wikileaks был арестован британской полицией в связи с требованием США о его экстрадиции. США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ассанж свою вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Политика
Новости

Доходы Керимова за прошлый год сократились в 74 раза

Ведомости
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В 2018 г. сенатор от Дагестана Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб., следует из его декларации, опубликованной на сайте верхней палаты парламента, что в 74 раза меньше суммы, задекларированной в 2017 г. Для сравнения: в 2017 г. он сообщил о доходе в 2,76 млрд руб. Вечером 12 апреля в приемной Керимова в Совете Федерации телефоны не отвечали. Помощники сенатора на момент публикации материала не ответили на запрос «Ведомостей».

В 2018 г. Керимов не приобрел нового жилья. В его декларации за 2018 г. значится по-прежнему только квартира площадью 53,5 кв. м, которая находится в долевой собственности с супругой и ребенком. Не изменился и автопарк Керимова: как и в 2017 г., он задекларировал два автомобиля – Mercedes S600 и S600 Maybach.

Доход жены Керимова за прошлый год вырос до 4,15 млн руб. В 2017 г. супруга сенатора получила 3,6 млн руб. Она также не сменила машин и, как и в 2017 г., владеет двумя BMW 760Li и одним Mercedes S600. В безвозмездном пользовании у жены Керимова также есть квартира площадью 37,8 кв. м.

Керимов входит в десятку самых богатых россиян в 2019 г. по версии Forbes, который оценивает его состояние в $490 млн. В 2017 г. Forbes оценивал состояние сенатора в $980 млн.

В конце 2017 г. сенатор был задержан в аэропорту Ниццы. Следствие подозревало его в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро, которые предназначались для покупки четырех вилл на мысе Антиб. Однако летом 2018 г. суд снял с Керимова все обвинения. В марте 2019 г. французская газета Nice-Matin сообщила о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений Керимову – на этот раз в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Cенатор приезжал к прокурору, с обвинением ознакомился и был отпущен под обязательство заплатить залог в размере 20 млн евро, сообщал «Ведомостям» представитель Керимова.

В конце марта защита Керимова обратилась в суд с просьбой отменить назначенный политику залог, передавал «Интерфакс».

Политика
Новости

Патрушев стал самым богатым среди новичков в правительстве

Ведомости
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заработал в 2018 г. больше всего среди новых членов правительства. В прошлом году его доход составил 183,8 млн руб., следует из материалов, опубликованных на сайте кабинета министров. Патрушев также задекларировал четыре земельных участка, четыре гаража, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser и два жилых дома (297,9 и 335,1 кв. м), квартиру площадью 220,4 кв. м.

На втором месте по доходам за 2018 г. оказался министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, чей совокупный заработок за 2018 г. превысил 47,5 млн руб. В декларации Кобылкин указывает, что у него нет в собственности недвижимого имущества, земельных участков или автомобилей. В опубликованных документах значится, что чиновник снимает жилье площадью 132,5 кв. м, в безвозмездном пользовании у Кобылкина есть еще квартира площадью 89,1 кв. м. Его супруга заработала за прошлый год почти 7,27 млн руб. и заявила о владении легковым автомобилем Land Rover Range Rover Sport. У дочери чиновника, которая не получила доходов в 2018 г., есть в собственности доли в двух земельных участках и жилом доме площадью 140,3 кв. м.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заработал за 2018 г. почти 31,89 млн руб., став третьим по доходам среди членов кабинета министров. Он задекларировал жилой дом площадью 268 кв. м, земельный участок 15,8 сотки и гараж. Также он владеет автомобилем Cadillac Escalade и тремя мотоциклами. Его супруга заработала в прошлом году почти 1,66 млн руб. и сообщила о владении земельным участком площадью 14,79 сотки и автомобилем Mercedes Benz GLC250.

Правительство поменялось в мае прошлого года после выборов президента. 

Политика
Новости

Макрон встретился с Зеленским в Елисейском дворце

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с кандидатом в президенты Украины актером Владимиром Зеленским в своей резиденции в Елисейском дворце. Видео начала встречи опубликовал на странице Facebook штаб Зеленского.

Штаб Зеленского накануне встречи сообщил, что стороны обсудят «важнейшие вопросы взаимоотношения Украины и ЕС в преддверии второго тура выборов президента на Украине». Макрон и Зеленский не стали делать открытыми приветственные слова и обошлись без пресс-конференции по итогам встречи. Это первая встреча Зеленского с лидером ЕС в качестве кандидата в президенты Украины.

Зеленский вышел во второй тур президентских выборов на Украине. Его поддержали 30,24% избирателей. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95%.

Через несколько часов после встречи с Зеленским Макрон принял у себя Порошенко. Украинский президент прилетел в Париж из Берлина, где провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам Порошенко, немецкие власти выделят Украине еще 85 млн евро на поддержку беженцев из Донбасса.

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