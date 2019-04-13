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Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

После ликвидации в Тюмени предполагаемых сторонников запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) возбуждено уголовное дело – о приготовлении к убийству общеопасным способом и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Вечером 12 апреля в ходе контртеррористической операции в Тюмени были ликвидированы два вооруженных боевика, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК). По его данным, убитые были сторонниками ИГ, «вынашивающими намерения совершить террористические акты». Они находились в одном из частных домов Тюмени и при попытке задержания открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, после чего были нейтрализованы ответным огнем. Среди гражданского населения и сил правопорядка погибших и пострадавших нет.

В Следственном комитете добавили, что в доме, где находились злоумышленники, были обнаружены два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации и элементы взрывных устройств.

Фотографии с места событий в Тюмени