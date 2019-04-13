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Губернатор Тюменской области раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации

Губернатор Тюменской области Александр Моор раскритиковал журналистов за то, что они освещали контртеррористическую операцию в Тюмени в режиме реального времени. По его словам, у ликвидированных боевиков нашли смартфоны, с помощью которых они «могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ».

Моор также осудил действия людей, которые комментировали происходящее в соцсетях, «сочиняя небылицы». «Это все очень серьезные темы для нашего дальнейшего общественного разговора», – написал губернатор на своей странице «В контакте».

Вечером 12 апреля в Тюмени были ликвидированы два вооруженных боевика, сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет. По его данным, убитые были сторонниками запрещенной террористической организации «Исламское государство» и готовили теракты. Предполагаемые террористы находились в одном из частных домов Тюмени и при попытке задержания открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, после чего были нейтрализованы ответным огнем. Среди гражданского населения и сил правопорядка погибших и пострадавших нет.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству общеопасным способом и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В доме, где находились подозреваемые, были обнаружены автоматы, самодельные взрывные устройства и элементы к ним, а также религиозная литература.