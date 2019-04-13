МВД возбудило дело о хищениях в РУСАДА перед Олимпиадой в Сочи
Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенническом хищении 1 млн руб. в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД. Расследование связано с действиями бывшего руководства организации.
По версии следствия, неустановленные лица в период с 14 марта 2011 г. по 20 декабря 2014 г. переводили денежные средства «под предлогом оплаты заключенных с одной из российских компаний договоров на поставку оборудования» для сбора биологического материала для допинг-проб. При этом цены на оборудование были завышены. В результате было похищено более миллиона бюджетных средств. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус подтвердил агентству информацию о возможных хищениях, совершенных прошлым руководством организации (руководство РУСАДА сменилось в 2017 г.). По словам Гануса, агентство само организовало проверку с привлечением независимой организации, а ее результаты передало в прокуратуру и МВД.
При изучении старой бухгалтерии выяснилось, что раньше РУСАДА закупало оборудование по ценам на 40–50% выше рыночных, рассказал гендиректор организации. Документы подписывал бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев, скончавшийся в 2016 г.