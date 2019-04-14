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Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына на родину в Австралию

Отец арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Джон Шиптон обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына на родину. Об этом он рассказал австралийскому изданию Herald Sun. По мнению Шиптона, это был бы удовлетворительный для всех вариант. Отец Ассанжа добавил, что для него стало шоком то, как выглядит его сын после семи лет жизни в посольстве Эквадора. «Я видел, как его волокли по ступенькам полицейские, и выглядел он не очень хорошо, — сказал Шиптон. — Мне 74, и я выгляжу лучше чем он, а ему 47».

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Канберра не намерена предпринимать особенных мер в связи с ситуацией вокруг Ассанжа.

Австралиец Джулиан Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Последние семь лет Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако 11 апреля ему отказали в дальнейшем предоставлении убежища. Сразу после этого Ассанж был задержан британской полицией. Основателя WikiLeaks могут экстрадировать в США, где он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственного компьютера и неявке в суд. Ему грозит пять лет тюрьмы. Ассанж вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве