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Путин «выразил сочувствие» Франции из-за пожара в Нотр-Даме

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в которой выразил сочувствие всему французскому народу из-за трагических событий в соборе Парижской Богоматери, сообщила пресс-служба Кремля. «Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», – отметил Путин в телеграмме.

По словам российского президента, Нотр-Дам является историческим символом Франции, бесценным сокровищем европейской и мировой культуры, одной из важнейших христианских святынь.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне примерно в семь вечера по местному времени. Пожарные боролись с огнем более девяти часов. Полностью выгорел шпиль собора и была повреждена кровля здания.

Собор Парижской Богоматери – один из символов французской столицы. Он выполнен в готическом стиле, строился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в течение почти двух веков – с 1163 по 1345 г. С прошлого года часть собора находилась на реставрации.

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