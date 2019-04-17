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Трамп наложил вето на резолюцию конгресса против Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, поддержанную обеими палатами конгресса, которая предписывает прекратить военную помощь участникам конфликта в Йемене, сообщает Associated Press. США поставляют оружие на миллиарды долларов Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена в борьбе с повстанцами. «Эта резолюция является ненужной, опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставя под угрозу жизнь американских граждан и отважных военнослужащих как сегодня, так и в будущем», — заявил Трамп, комментируя свою позицию.

Это второй случай за время президентства Трампа, когда он решился на применение вето. Первый касался введения чрезвычайного положения для финансирования строительства защитной стены на границе с Мексикой. По подсчетам Reuters, поддержки конгрессменов не хватит для преодоления президентского вето по йеменской резолюции. Такой вывод агентство делает, исходя из количества голосов, набранных при ее утверждении.

Йеменская резолюция стала ответом конгресса на позицию Белого дома по убийству в Саудовской Аравии колумниста The Washington Post Джамаля Хашкоджи. В ноябре 2018 г. представители конгресса настаивали на отмене военных поставок Эр-Риярду из пакета на $110 млрд., но Белый дом работал над сохранением сделок. Одной из них стала поставка Саудовской Аравии противоракетной системы THAAD на $15 млрд.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 г. На одной стороне выступают правительственные войска, поддерживаемые коалицией во главе с Саудовской Аравией, на другой – повстанцы шииты, помощь которым оказывает Иран.