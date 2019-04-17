Политика

Новости

Бывший президент Перу ранил себя при задержании

Бывший президент Перу Алан Гарсия ранил себя в шею из огнестрельного оружия при попытке полицейских задержать его, пишет местная газета El Comercio. Ранее суд вынес решение о его аресте.

Инцидент произошел в доме экс-главы государства в Лиме. По информации министра внутренних дел страны Карлоса Морана, полицейская группа прибыла к дому Гарсии приблизительно в 6 утра. Экс-президент закрылся в спальне и позвонил своему адвокату. После этого полицейские услышали выстрелы и выбили дверь комнаты. Раненого в экстренном порядке госпитализировали и прооперировали. Врачи оценивают состояние здоровья Гарсии как крайне тяжелое, он перенес три остановки сердца.

Гарсия подозревается в участии в преступном сговоре и отмывании денег. Его также обвиняют в получении $100 000 взятки от бразильской строительной компании Odebrecht. В конце 2018 г. Гарсия пытался получить политическое убежище в Уругвае, но ему было отказано в этом. Гарсия был президентом Перу дважды: с 1985 по 1990 г. и с 2006 по 2011 г.